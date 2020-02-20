***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.02.2020 11:01
***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKING.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820260
BIST
11:37118.506
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -690,07
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
118.428
11:376,0949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0104
|Açılış
|: 6,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1018
En Düşük
6,0811
11:376,5818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0041
|Açılış
|: 6,5780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,5913
En Düşük
6,5663
11:37315,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,12
|Açılış
|: 315,34
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
316,04
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,36
|82.271.000
|% 13,13
|
|UZERB
|2,20
|21.501
|% 10,00
|
|NATEN
|21,02
|55.722.246
|% 9,02
|
|BASCM
|3,80
|536
|% 7,04
|
|YBTAS
|4.748,00
|322.864
|% 5,53
|
|VERTU
|5,39
|21.997.669
|% -18,33
|
|ESCOM
|2,79
|7.597.768
|% -12,54
|
|TSPOR
|6,85
|293.605.436
|% -11,95
|
|HUBVC
|29,28
|24.643.590
|% -10,40
|
|BURVA
|15,00
|10.500
|% -10,18
|
|ASELS
|29,28
|542.880.166
|% -1,68
|
|BJKAS
|3,36
|531.412.824
|% -4,55
|
|GSRAY
|3,55
|451.854.879
|% -8,97
|
|FENER
|18,50
|392.998.228
|% -4,84
|
|THYAO
|14,76
|341.011.080
|% -0,94
|
|BJKAS
|3,36
|531.412.824
|% -4,55
|
|CEMAS
|1,33
|157.673.365
|% 0,76
|
|GSRAY
|3,55
|451.854.879
|% -8,97
|
|ODAS
|2,16
|135.882.567
|% -3,14
|
|IHLGM
|1,25
|76.919.294
|% -3,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8327
|7,8720
|% -0,08
|
|Frank
|6,1710
|6,2081
|% 0,17
|
|Riyal
|1,6197
|1,6278
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.609
|1.609
|-3,69
|
|Altın Gr.
|315
|315
|-0,12
|
|Cumhuriyet
|2.078
|2.110
|19,00
|
|Tam
|2.068
|2.120
|18,94
|
|Yarım
|999
|1.025
|9,16
|
|Çeyrek
|501
|513
|4,58
|
|Gümüş.Ons
|18,23
|18,28
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|-0,03
|
|B. Petrol
|59,02
|59,02
|-0,10
|
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