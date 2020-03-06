***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.03.2020 13:39
***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VKING]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKING.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824875
BIST
14:35109.304
En Yüksek
|Değişim
|: -2,25%
|| -2.511,26
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
112.345
En Düşük
108.775
14:356,0868
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0268
|Açılış
|: 6,0790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1000
|
6,1287
En Düşük
6,0727
14:356,9006
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0315
|Açılış
|: 6,8780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8160
|
6,9078
En Düşük
6,8333
14:35330,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,22
|Açılış
|: 330,34
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,18
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|7,77
|5.267.166
|% 14,94
|
|BRKSN
|3,54
|6.385.078
|% 14,94
|
|VAKKO
|6,19
|124.755.889
|% 11,93
|
|UTPYA
|5,36
|12.301.299
|% 10,52
|
|BURCE
|8,36
|20.798.852
|% 9,57
|
|MERIT
|17,76
|4.722
|% -9,71
|
|OSMEN
|6,05
|3.988
|% -9,70
|
|DARDL
|5,00
|320.418
|% -8,26
|
|BALAT
|2,67
|257.777
|% -8,25
|
|GARFA
|4,77
|12.364.755
|% -8,09
|
|THYAO
|11,17
|762.716.588
|% -4,61
|
|ASELS
|29,50
|456.631.558
|% -2,58
|
|EREGL
|8,93
|330.191.717
|% 2,06
|
|GARAN
|9,96
|294.478.142
|% -3,30
|
|YKBNK
|2,41
|219.901.727
|% -4,74
|
|YKBNK
|2,41
|219.901.727
|% -4,74
|
|ODAS
|2,09
|180.547.413
|% -2,34
|
|EKGYO
|1,44
|118.004.686
|% -2,04
|
|KARSN
|1,85
|152.083.150
|% -3,14
|
|THYAO
|11,17
|762.716.588
|% -4,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9014
|7,9410
|% 0,00
|
|Frank
|6,4800
|6,5190
|% 0,67
|
|Riyal
|1,6174
|1,6255
|% -0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.686
|1.687
|13,13
|
|Altın Gr.
|330
|330
|0,71
|
|Cumhuriyet
|2.177
|2.210
|24,00
|
|Tam
|2.171
|2.225
|26,98
|
|Yarım
|1.049
|1.076
|13,05
|
|Çeyrek
|526
|538
|6,53
|
|Gümüş.Ons
|17,46
|17,48
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,01
|
|B. Petrol
|47,90
|47,90
|-2,09
|