***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 16:41
***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VKING]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKING.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827594
BIST
17:1593.910
En Yüksek
|Değişim
|: -6,99%
|| -7.056,23
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
92.854
17:156,2856
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,0753
|Açılış
|: 6,2840
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2856
En Düşük
6,2064
17:157,0286
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0269
|Açılış
|: 7,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0740
En Düşük
6,9909
17:15319,64
En Yüksek
|Değişim
|: -2,15%
|| -7,02
|Açılış
|: 319,64
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
319,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|57.077.859
|% 20,00
|
|VKING
|3,90
|11.672.523
|% 14,71
|
|ECILC
|4,43
|396.872.722
|% 11,03
|
|SELEC
|8,13
|200.300.876
|% 10,16
|
|DEVA
|10,89
|269.731.845
|% 9,56
|
|TIRE
|4,08
|32.542.986
|% -20,00
|
|TSPOR
|3,44
|166.391.666
|% -20,00
|
|HUBVC
|16,00
|56.092.914
|% -20,00
|
|LINK
|16,00
|1.679.484
|% -20,00
|
|TKNSA
|5,44
|58.060.375
|% -20,00
|
|ASELS
|24,54
|823.809.966
|% -6,19
|
|THYAO
|8,73
|566.711.698
|% -9,16
|
|GARAN
|8,77
|398.422.798
|% -8,46
|
|ECILC
|4,43
|396.872.722
|% 11,03
|
|MGROS
|19,56
|288.047.241
|% -14,88
|
|IHLGM
|0,90
|167.178.684
|% -19,64
|
|ODAS
|1,33
|187.850.124
|% -17,39
|
|CEMAS
|0,74
|81.604.844
|% -19,57
|
|KARSN
|1,33
|133.954.114
|% -13,64
|
|ADESE
|1,07
|118.368.975
|% -18,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8933
|7,9329
|% -0,58
|
|Frank
|6,6222
|6,6621
|% 0,42
|
|Riyal
|1,6694
|1,6778
|% 1,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.582
|-53,59
|
|Altın Gr.
|321
|321
|-5,38
|
|Cumhuriyet
|2.126
|2.158
|-65,00
|
|Tam
|2.122
|2.177
|-57,30
|
|Yarım
|1.026
|1.053
|-27,72
|
|Çeyrek
|515
|526
|-13,86
|
|Gümüş.Ons
|15,88
|15,90
|-0,87
|
|Gümüş Gr.
|3,22
|3,23
|-0,13
|
|B. Petrol
|33,39
|33,39
|-2,40
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, PGSUS, KOZAL
-
17:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, SAHOL, TCELL
-
17:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6628, 71 kaybederek (% -6.92 ) 89, 108
-
17:25
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SAFKR, IZFAS, BRKO, ARTI, IHLGM, BEYAZ, EKIZ, EGCYH, ISBIR, BMELK
-
17:25
SELEC, ISATR, PINSU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında