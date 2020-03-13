***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 13:39
***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VKING]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKING.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828436
BIST
13:4295.500
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 1.860,21
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
96.409
En Düşük
91.644
13:426,2737
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0436
|Açılış
|: 6,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
13:427,0050
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -0,0679
|Açılış
|: 6,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9848
13:42320,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,06
|Açılış
|: 320,30
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|CLEBI
|68,20
|3.864.051
|% 10,00
|
|DITAS
|7,86
|345.435
|% 9,93
|
|KARSN
|1,39
|81.072.395
|% 9,45
|
|GOODY
|3,59
|11.670.752
|% 9,45
|
|UZERB
|2,22
|218.754
|% 9,36
|
|AKGRT
|5,05
|3.630.551
|% -15,55
|
|ECZYT
|9,81
|28.200.989
|% -10,00
|
|IHGZT
|3,24
|1.649
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|138.964
|% -10,00
|
|EGCEY
|0,36
|36.951
|% -10,00
|
|ASELS
|25,16
|604.932.228
|% 3,28
|
|THYAO
|8,90
|495.081.190
|% 4,95
|
|GARAN
|9,13
|289.513.303
|% 4,46
|
|YKBNK
|2,22
|191.732.794
|% 4,23
|
|KRDMD
|2,03
|172.718.416
|% 1,50
|
|ODAS
|1,32
|152.350.108
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,91
|92.421.760
|% 1,11
|
|YKBNK
|2,22
|191.732.794
|% 4,23
|
|KRDMD
|2,03
|172.718.416
|% 1,50
|
|EKGYO
|1,18
|82.430.027
|% 2,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8862
|7,9257
|% -0,31
|
|Frank
|6,6115
|6,6513
|% -0,77
|
|Riyal
|1,6665
|1,6749
|% -0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.588
|1.588
|11,33
|
|Altın Gr.
|320
|320
|-0,70
|
|Cumhuriyet
|2.126
|2.158
|6,00
|
|Tam
|2.109
|2.161
|-6,39
|
|Yarım
|1.019
|1.046
|-3,10
|
|Çeyrek
|511
|523
|-1,55
|
|Gümüş.Ons
|15,74
|15,78
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,18
|3,19
|-0,03
|
|B. Petrol
|35,02
|35,02
|1,80
|