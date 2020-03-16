***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2020 17:10
***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VKING]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKING.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829451
BIST
16:5487.534
En Yüksek
|Değişim
|: -8,44%
|| -8.071,48
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
86.853
16:546,4063
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,0768
|Açılış
|: 6,4210
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,4229
En Düşük
6,2780
16:547,1448
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 0,1118
|Açılış
|: 7,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1717
En Düşük
6,9931
16:54302,98
En Yüksek
|Değişim
|: -2,70%
|| -8,41
|Açılış
|: 302,98
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
299,20
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,20
|226.231
|% 9,09
|
|ISKUR
|288.000,00
|581.000
|% 2,13
|
|KUYAS
|1,08
|11.810.096
|% 1,89
|
|VKING
|3,59
|9.029.154
|% 0,56
|
|RTALB
|2,74
|88.646.225
|% 0,37
|
|OYLUM
|2,16
|1.836.322
|% -10,00
|
|TATGD
|5,13
|7.289.012
|% -10,00
|
|YKSLN
|5,40
|5.126.827
|% -10,00
|
|SMART
|4,86
|6.812.300
|% -10,00
|
|IEYHO
|0,36
|9.564.229
|% -10,00
|
|ASELS
|22,92
|587.225.657
|% -9,98
|
|THYAO
|8,27
|562.482.638
|% -9,52
|
|GARAN
|8,12
|459.989.483
|% -9,88
|
|ECILC
|3,66
|207.719.367
|% -9,85
|
|YKBNK
|2,01
|191.428.959
|% -9,05
|
|YKBNK
|2,01
|191.428.959
|% -9,05
|
|EKGYO
|1,10
|86.836.502
|% -8,33
|
|ODAS
|1,25
|94.026.535
|% -9,42
|
|IHLGM
|0,86
|63.352.677
|% -9,47
|
|THYAO
|8,27
|562.482.638
|% -9,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8626
|7,9021
|% 1,48
|
|Frank
|6,7564
|6,7971
|% 1,97
|
|Riyal
|1,7046
|1,7132
|% 1,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.470
|1.471
|-59,61
|
|Altın Gr.
|302
|302
|-9,23
|
|Cumhuriyet
|2.030
|2.061
|-51,00
|
|Tam
|2.019
|2.073
|-50,70
|
|Yarım
|976
|1.003
|-24,52
|
|Çeyrek
|489
|501
|-12,26
|
|Gümüş.Ons
|12,57
|12,61
|-2,13
|
|Gümüş Gr.
|2,58
|2,59
|-0,41
|
|B. Petrol
|30,21
|30,21
|-3,64
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:07XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -10351, 88 kaybederek (% -8.94 ) 105, 497
-
17:07XU100
Endeks 87, 093 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -8, 9 altında . İşlem hacmi 4, 955.00 milyon TL de
-
17:02XU100
Endeks 86, 860 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -9, 15 altında . İşlem hacmi 4, 856.00 milyon TL de
-
16:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -8045, 34 kaybederek (% -8.84 ) 82, 935
-
16:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ORMA, ROYAL, FRIGO, SAFKR, ISBIR, KERVN, UMPAS, MEGAP, KARSN, DARDL