***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.03.2020 15:56
***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VKING]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKING.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831039
BIST
17:1685.201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 5,23
|Açılış
|: 87.217
|
|Önceki Kapanış
|: 85.195
|
88.093
En Düşük
85.005
17:166,5356
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0087
|Açılış
|: 6,5040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
|
6,5532
En Düşük
6,4561
17:167,0185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0172
|Açılış
|: 6,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0307
En Düşük
6,9588
17:16314,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 4,93
|Açılış
|: 314,86
|
|Önceki Kapanış
|: 310,02
|
316,50
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|DESA
|2,20
|1.470.450
|% 10,00
|
|ASUZU
|7,59
|2.203.574
|% 10,00
|
|MRSHL
|38,72
|652.796
|% 10,00
|
|BURVA
|12,65
|14.562
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,22
|8.549
|% 10,00
|
|TSPOR
|1,98
|210.300.321
|% -9,59
|
|KLMSN
|10,16
|28.341.358
|% -9,37
|
|MTRYO
|4,76
|19.074
|% -9,33
|
|DOBUR
|2,81
|3.105.901
|% -4,75
|
|BIMAS
|49,86
|149.637.313
|% -4,48
|
|GARAN
|7,41
|816.289.573
|% -2,24
|
|THYAO
|7,97
|506.192.236
|% 0,38
|
|ASELS
|21,14
|403.409.284
|% 0,19
|
|ECILC
|3,32
|254.189.734
|% 9,93
|
|YKBNK
|1,89
|228.452.779
|% -0,53
|
|YKBNK
|1,89
|228.452.779
|% -0,53
|
|GARAN
|7,41
|816.289.573
|% -2,24
|
|ODAS
|1,20
|126.311.686
|% 1,69
|
|TSPOR
|1,98
|210.300.321
|% -9,59
|
|ECILC
|3,32
|254.189.734
|% 9,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7134
|7,7521
|% 2,93
|
|Frank
|6,6209
|6,6608
|% 0,15
|
|Riyal
|1,7343
|1,7430
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.498
|1.499
|26,84
|
|Altın Gr.
|314
|314
|4,45
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|28,00
|
|Tam
|2.087
|2.141
|33,52
|
|Yarım
|1.009
|1.036
|16,22
|
|Çeyrek
|506
|518
|8,11
|
|Gümüş.Ons
|12,69
|12,72
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|2,64
|2,65
|0,10
|
|B. Petrol
|27,90
|27,90
|-0,57
|
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