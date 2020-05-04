***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.05.2020 15:07
***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKING.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842228
BIST
15:5198.591
En Yüksek
|Değişim
|: -2,49%
|| -2.519,05
|Açılış
|: 100.254
|
|Önceki Kapanış
|: 101.110
|
100.254
En Düşük
98.548
15:517,0490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0404
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0502
En Düşük
6,9956
15:517,7090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0052
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7116
En Düşük
7,6562
15:51385,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,78
|Açılış
|: 385,29
|
|Önceki Kapanış
|: 383,51
|
387,60
En Düşük
381,66
BIST En Aktif Hisseler
|TSPOR
|5,83
|570.832.878
|% 10,00
|
|MRDIN
|6,16
|23.791.840
|% 10,00
|
|DOBUR
|8,69
|6.962.757
|% 10,00
|
|GLRYH
|11,44
|2.168.555
|% 10,00
|
|KUTPO
|12,88
|26.909.729
|% 9,99
|
|RAYSG
|6,48
|623.577
|% -10,00
|
|DEVA
|14,58
|2.588.096
|% -10,00
|
|ULUUN
|11,43
|1.674.724
|% -10,00
|
|TKURU
|12,15
|290.319
|% -10,00
|
|DARDL
|6,40
|1.706.298
|% -9,99
|
|GSRAY
|2,75
|691.866.342
|% 6,59
|
|TSPOR
|5,83
|570.832.878
|% 10,00
|
|GARAN
|8,11
|431.423.411
|% -2,76
|
|ASELS
|26,46
|283.890.485
|% -2,51
|
|AVOD
|2,76
|281.876.262
|% 4,94
|
|GSRAY
|2,75
|691.866.342
|% 6,59
|
|AVOD
|2,76
|281.876.262
|% 4,94
|
|TSPOR
|5,83
|570.832.878
|% 10,00
|
|ODAS
|1,77
|171.456.870
|% -1,12
|
|KARSN
|1,78
|147.238.437
|% 7,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7231
|8,7669
|% -0,08
|
|Frank
|7,2697
|7,3135
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8691
|1,8785
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.700
|-0,29
|
|Altın Gr.
|385
|385
|1,11
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.518
|4,00
|
|Tam
|2.540
|2.579
|4,00
|
|Yarım
|1.232
|1.261
|2,00
|
|Çeyrek
|618
|631
|0,90
|
|Gümüş.Ons
|14,83
|14,86
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|-0,02
|
|B. Petrol
|26,45
|26,45
|0,01
|
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