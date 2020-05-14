***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.05.2020 14:39
***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKING.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844969
BIST
14:3698.534
En Yüksek
|Değişim
|: -1,62%
|| -1.625,53
|Açılış
|: 100.008
|
|Önceki Kapanış
|: 100.159
|
100.381
En Düşük
98.527
14:366,9653
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0101
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9832
En Düşük
6,9512
14:367,5234
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0153
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5599
En Düşük
7,5090
14:36384,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,84
|Açılış
|: 384,41
|
|Önceki Kapanış
|: 385,24
|
385,81
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|TLMAN
|11,88
|22.038.764
|% 10,00
|
|YAPRK
|10,34
|3.785.150
|% 10,00
|
|YBTAS
|8.650,00
|471.820
|% 10,00
|
|UMPAS
|0,88
|365.469
|% 10,00
|
|EPLAS
|15,73
|318.202
|% 10,00
|
|POLTK
|125,10
|371.070
|% -10,00
|
|ALKIM
|15,77
|128.136.381
|% -9,99
|
|RTALB
|43,06
|125.784.070
|% -9,99
|
|GLRYH
|20,04
|55.746.336
|% -9,97
|
|EKIZ
|18,78
|9.795.190
|% -9,97
|
|ASELS
|28,76
|1.137.598.922
|% 0,35
|
|ECILC
|5,48
|707.589.341
|% -8,05
|
|GARAN
|7,73
|459.421.396
|% -2,15
|
|SASA
|9,12
|343.982.405
|% 0,22
|
|KRDMD
|2,41
|260.850.082
|% -1,23
|
|IEYHO
|0,62
|81.763.674
|% 3,33
|
|ECILC
|5,48
|707.589.341
|% -8,05
|
|KRDMD
|2,41
|260.850.082
|% -1,23
|
|CEMAS
|1,05
|106.871.157
|% -2,78
|
|IHLGM
|1,14
|98.025.263
|% -2,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4671
|8,5096
|% -0,50
|
|Frank
|7,1160
|7,1589
|% -0,41
|
|Riyal
|1,8488
|1,8581
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.716
|-0,96
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-1,03
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.514
|-4,30
|
|Tam
|2.543
|2.580
|-4,30
|
|Yarım
|1.241
|1.261
|-2,20
|
|Çeyrek
|621
|631
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|15,49
|15,51
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,47
|-0,02
|
|B. Petrol
|30,16
|30,16
|0,97
|
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