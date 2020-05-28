***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.05.2020 13:18
***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VKING]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKING.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847241
BIST
13:36105.204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 250,99
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
104.535
13:366,8090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0368
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8102
En Düşük
6,7656
13:367,4938
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0340
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4953
En Düşük
7,4416
13:36377,17
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 4,81
|Açılış
|: 377,17
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
377,35
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,90
|11.300.506
|% 9,99
|
|GLBMD
|4,47
|4.964.991
|% 9,83
|
|TSGYO
|2,83
|13.578.147
|% 9,69
|
|SAYAS
|3,89
|16.750.220
|% 9,27
|
|HLGYO
|1,66
|66.337.244
|% 9,21
|
|CMENT
|31,68
|4.111.965
|% -10,00
|
|RTALB
|25,22
|18.476.233
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|95.216
|% -9,99
|
|ISBIR
|735,00
|134.760
|% -9,99
|
|GEDIK
|10,37
|11.751.264
|% -9,98
|
|THYAO
|12,64
|2.341.816.338
|% 2,51
|
|GARAN
|7,75
|1.542.869.379
|% 1,44
|
|PGSUS
|59,30
|807.622.757
|% 0,34
|
|ASELS
|30,08
|465.445.616
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,65
|455.969.434
|% 0,89
|
|GARAN
|7,75
|1.542.869.379
|% 1,44
|
|THYAO
|12,64
|2.341.816.338
|% 2,51
|
|EKGYO
|1,41
|208.067.432
|% -1,40
|
|YKBNK
|2,21
|253.848.651
|% 0,00
|
|MNDRS
|1,95
|178.385.175
|% 7,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3126
|8,3543
|% 0,39
|
|Frank
|6,9884
|7,0305
|% 0,28
|
|Riyal
|1,8077
|1,8167
|% 0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|14,26
|
|Altın Gr.
|377
|377
|4,67
|
|Cumhuriyet
|2.446
|2.476
|29,30
|
|Tam
|2.518
|2.552
|41,50
|
|Yarım
|1.229
|1.242
|14,70
|
|Çeyrek
|614
|622
|7,40
|
|Gümüş.Ons
|17,32
|17,35
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,79
|0,03
|
|B. Petrol
|34,88
|34,88
|0,28
|