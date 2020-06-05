***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.06.2020 11:34
***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VKING]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKING.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849375
BIST
12:57109.670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 133,40
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.434
En Düşük
109.546
12:576,7734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0206
|Açılış
|: 6,7920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
|
6,7736
En Düşük
6,7351
12:577,6673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0094
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6150
|
7,6972
En Düşük
7,6259
12:57371,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,25
|Açılış
|: 371,89
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
370,37
BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|3,96
|223.554
|% 10,00
|
|MRSHL
|101,80
|27.616.285
|% 9,99
|
|RTALB
|18,73
|44.389.558
|% 9,98
|
|IZTAR
|5,85
|1.888.177
|% 9,96
|
|AYCES
|31,40
|1.571.759
|% 9,94
|
|YONGA
|24,38
|19.943
|% -9,97
|
|EKIZ
|5,76
|261.377
|% -9,86
|
|TSPOR
|4,49
|12.007.867
|% -9,84
|
|EMNIS
|3,71
|53.339
|% -7,94
|
|SRVGY
|17,40
|3.957.722
|% -6,40
|
|THYAO
|12,73
|512.676.295
|% 1,11
|
|GARAN
|8,14
|358.495.174
|% 0,00
|
|TUPRS
|88,90
|308.980.020
|% 2,72
|
|PETKM
|3,80
|294.206.687
|% -1,55
|
|BIMAS
|67,85
|206.445.600
|% -1,67
|
|PETKM
|3,80
|294.206.687
|% -1,55
|
|EKGYO
|1,63
|103.015.272
|% -1,81
|
|CEMAS
|1,23
|72.662.196
|% 0,00
|
|MNDRS
|2,80
|145.743.272
|% 9,80
|
|IHLGM
|1,32
|69.086.206
|% -2,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5261
|8,5689
|% 0,55
|
|Frank
|7,0428
|7,0852
|% 0,07
|
|Riyal
|1,7978
|1,8069
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|372
|372
|-0,40
|
|Cumhuriyet
|2.410
|2.438
|-9,20
|
|Tam
|2.481
|2.505
|-13,20
|
|Yarım
|1.211
|1.225
|-4,60
|
|Çeyrek
|605
|612
|-2,40
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|0,00
|