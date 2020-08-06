VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|47,18
|95.809.912
|% 9,98
|KLGYO
|8,71
|36.783.416
|% 9,97
|GLRYH
|16,58
|51.241.129
|% 9,95
|RAYSG
|6,19
|19.341.541
|% 9,95
|CRDFA
|5,88
|55.030.396
|% 9,91
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|9,5277
|9,5755
|% 3,42
|Frank
|7,9547
|8,0027
|% 2,97
|Riyal
|1,9310
|1,9407
|% 3,09
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|2.060
|2.061
|21,98
|Altın Gr.
|479
|479
|17,40
|Cumhuriyet
|3.294
|3.344
|175,00
|Tam
|3.286
|3.406
|221,60
|Yarım
|1.595
|1.650
|96,10
|Çeyrek
|800
|830
|51,80
|Gümüş.Ons
|28,25
|28,28
|1,31
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,55
|0,44
|B. Petrol
|45,48
|45,48
|0,29
Seans Raporu
- 16:24EGEEN Yüzde -7.01 oranında düşüşle 644.90 lira fiyatla işlem gören hissede 137, 275 adet işlem
- 16:23XU100 Endeks 1, 054 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 44 altında . İşlem hacmi 18, 458.00 milyon TL de
- 16:23BIZIM Yüzde -8.68 oranında düşüşle 14.21 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 582, 268 adet işlem
- 16:22DITAS Yüzde -9.95 oranında düşüşle 23.54 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 669 adet işlem
- 16:21DAGHL Yüzde -6.87 oranında düşüşle 6.64 lira fiyatla işlem gören hissede 122, 050 adet işlem