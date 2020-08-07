***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.08.2020 10:03
***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VKING]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKING.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866367
BIST
11:191.007
En Yüksek
|Değişim
|: -2,62%
|| -27,06
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
1.036
En Düşük
1.004
11:197,3297
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,1011
|Açılış
|: 7,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4600
|
7,3297
En Düşük
7,2144
11:198,6721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0597
|Açılış
|: 8,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7750
|
8,6728
En Düşük
8,5597
11:19485,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 5,84
|Açılış
|: 485,27
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
485,93
En Düşük
478,68
BIST En Aktif Hisseler
|TKURU
|41,68
|1.511.358
|% 9,97
|
|GLRYH
|18,23
|29.687.343
|% 9,95
|
|EKIZ
|10,29
|958.925
|% 9,94
|
|RTALB
|51,85
|90.158.345
|% 9,90
|
|FADE
|2,90
|170.703
|% 9,85
|
|IEYHO
|0,72
|4.844.462
|% -10,00
|
|AKFGY
|2,61
|1.136.836
|% -10,00
|
|HDFGS
|3,69
|7.782.055
|% -10,00
|
|KARTN
|494,10
|5.905.640
|% -10,00
|
|ULAS
|3,69
|515.933
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,73
|633.352.938
|% -8,47
|
|SISE
|5,86
|418.661.867
|% 1,91
|
|ASELS
|14,56
|332.430.900
|% -4,65
|
|GARAN
|6,35
|299.823.712
|% -1,85
|
|AKBNK
|4,59
|241.241.983
|% -2,34
|
|EKGYO
|1,73
|633.352.938
|% -8,47
|
|TSKB
|0,99
|92.143.622
|% -4,81
|
|SISE
|5,86
|418.661.867
|% 1,91
|
|KRDMD
|2,44
|160.659.060
|% -5,79
|
|YKBNK
|2,00
|108.020.756
|% -2,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5589
|9,6068
|% 0,96
|
|Frank
|7,9844
|8,0325
|% 0,93
|
|Riyal
|1,9464
|1,9562
|% 1,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.062
|2.062
|-1,37
|
|Altın Gr.
|485
|485
|5,92
|
|Cumhuriyet
|3.357
|3.407
|238,00
|
|Tam
|3.304
|3.511
|50,60
|
|Yarım
|1.604
|1.692
|14,60
|
|Çeyrek
|804
|851
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|28,39
|28,44
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,68
|6,69
|-0,03
|
|B. Petrol
|44,95
|44,95
|-0,14
|