***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.01.2021 16:34
***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VKING]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKING.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902145
BIST
18:001.547
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -12,06
|Açılış
|: 1.567
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559
|
1.568
En Düşük
1.542
18:007,3684
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0344
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,4582
En Düşük
7,3596
18:008,9425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0579
|Açılış
|: 8,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0707
En Düşük
8,9326
18:00437,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -2,20
|Açılış
|: 437,34
|
|Önceki Kapanış
|: 439,54
|
441,73
En Düşük
435,43
BIST En Aktif Hisseler17:58
|KONYA
|1.421,80
|158.701.118
|% 10,00
|
|PKENT
|979,00
|2.248.393
|% 10,00
|
|KRTEK
|9,14
|23.334.824
|% 9,99
|
|FMIZP
|157,40
|79.397.284
|% 9,99
|
|YAPRK
|117,80
|27.863.709
|% 9,99
|
|AYES
|9,81
|356.835
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,34
|2.899.532
|% -9,99
|
|EMNIS
|41,92
|5.340.315
|% -9,97
|
|KUTPO
|55,60
|126.562.795
|% -9,96
|
|UZERB
|86,75
|3.328.217
|% -9,96
|
|THYAO
|13,23
|2.686.383.265
|% -0,38
|
|DOHOL
|3,67
|1.735.942.632
|% -2,91
|
|KOZAL
|111,00
|1.307.829.510
|% -2,80
|
|GARAN
|10,34
|1.194.728.098
|% -2,08
|
|EKGYO
|2,47
|1.180.522.481
|% 0,82
|
|SKBNK
|1,63
|1.030.830.344
|% 1,87
|
|EKGYO
|2,47
|1.180.522.481
|% 0,82
|
|DOHOL
|3,67
|1.735.942.632
|% -2,91
|
|TSKB
|1,88
|472.713.111
|% -1,05
|
|THYAO
|13,23
|2.686.383.265
|% -0,38
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3602
|7,3644
|% -0,52
|
|Euro
|8,9294
|8,9389
|% -0,68
|
|Sterlin
|10,0316
|10,0819
|% -0,28
|
|Frank
|8,2524
|8,3021
|% -0,65
|
|Riyal
|1,9591
|1,9690
|% -0,43
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|-5,60
|
|Altın Gr.
|437
|437
|-2,20
|
|Cumhuriyet
|2.909
|2.953
|-41,00
|
|Tam
|2.895
|2.968
|-39,78
|
|Yarım
|1.399
|1.436
|-19,24
|
|Çeyrek
|702
|718
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|25,43
|25,46
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|0,04
|
|B. Petrol
|55,80
|55,80
|-0,26
|
Seans Raporu
17:58
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17:59OZGYO
Yüzde -4.44 oranında düşüşle 2.37 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 321, 454 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 1, 551 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 55 altında . İşlem hacmi 31, 203.00 milyon TL de
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17:57OTKAR
Yüzde -4.38 oranında düşüşle 418.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 246, 265 adet işlem
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17:55AKMGY
Yüzde -3.98 oranında düşüşle 62.80 lira fiyatla işlem gören hissede 261, 601 adet işlem
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17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, TAVHL, GUBRF