***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.03.2021 14:39
***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VKING]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKING.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919242
BIST
15:081.524
En Yüksek
|Değişim
|: -1,72%
|| -26,73
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.554
En Düşük
1.524
15:087,2626
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0600
|Açılış
|: 7,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,3636
En Düşük
7,2362
15:088,6440
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -0,0944
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8000
|
8,7866
En Düşük
8,6147
15:08406,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -1,96
|Açılış
|: 406,71
|
|Önceki Kapanış
|: 408,75
|
412,59
En Düşük
404,03
BIST En Aktif Hisseler15:08
|ORMA
|18,70
|411.157
|% 10,00
|
|ARSAN
|10,13
|10.332.256
|% 9,99
|
|TRILC
|28,48
|56.265.230
|% 9,96
|
|UMPAS
|1,82
|511.773
|% 9,64
|
|VESTL
|31,82
|570.637.183
|% 9,12
|
|SANKO
|13,07
|100.372.709
|% -9,17
|
|CLEBI
|300,40
|427.664.460
|% -8,97
|
|MNDRS
|3,34
|140.701.553
|% -8,49
|
|DOKTA
|37,40
|8.481.063
|% -8,15
|
|ALBRK
|1,84
|94.853.780
|% -7,54
|
|FROTO
|213,10
|1.356.771.675
|% 0,52
|
|THYAO
|13,78
|1.016.385.771
|% -1,15
|
|GLYHO
|6,11
|804.385.997
|% -4,08
|
|SISE
|7,70
|667.211.766
|% -1,66
|
|GARAN
|8,89
|657.192.228
|% -1,66
|
|SKBNK
|1,30
|260.221.223
|% -2,99
|
|TSKB
|1,63
|240.906.478
|% -4,12
|
|GLYHO
|6,11
|804.385.997
|% -4,08
|
|EKGYO
|2,10
|274.792.927
|% -3,23
|
|ODAS
|3,75
|459.996.743
|% -6,72
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2563
|7,2626
|% -0,82
|
|Euro
|8,6371
|8,6440
|% -1,08
|
|Sterlin
|10,0756
|10,1261
|% -0,90
|
|Frank
|7,7914
|7,8384
|% -0,90
|
|Riyal
|1,9305
|1,9402
|% -0,80
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|4,67
|
|Altın Gr.
|405
|406
|-3,22
|
|Cumhuriyet
|2.695
|2.736
|-31,00
|
|Tam
|2.682
|2.750
|-30,11
|
|Yarım
|1.296
|1.330
|-14,57
|
|Çeyrek
|650
|665
|-7,28
|
|Gümüş.Ons
|26,21
|26,24
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,04
|
|B. Petrol
|63,50
|63,50
|0,22
|