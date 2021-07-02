***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.07.2021 13:15
***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VKING]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKING.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945685
BIST
14:371.372
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,72
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.380
En Düşük
1.368
14:378,6978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0473
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7230
En Düşük
8,6441
14:3710,2879
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0033
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3254
En Düşük
10,2510
14:37499,74
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 5,60
|Açılış
|: 499,74
|
|Önceki Kapanış
|: 494,14
|
500,47
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler14:37
|EUKYO
|6,60
|4.874.904
|% 10,00
|
|VAKFN
|10,70
|19.158.647
|% 9,97
|
|YAPRK
|36,46
|6.623.840
|% 9,95
|
|VKFYO
|7,10
|4.361.451
|% 9,91
|
|SELVA
|5,37
|13.363.068
|% 9,82
|
|METUR
|5,40
|52.322.502
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,68
|58.056.396
|% -9,97
|
|TKURU
|197,70
|424.462
|% -9,97
|
|DENGE
|2,36
|814.136
|% -9,92
|
|DIRIT
|3,86
|204.817
|% -9,18
|
|THYAO
|13,79
|930.960.387
|% 0,29
|
|KCHOL
|19,30
|544.573.045
|% 4,16
|
|ARCLK
|31,78
|534.714.997
|% 6,50
|
|KOZAL
|114,70
|351.214.946
|% -3,21
|
|PGSUS
|78,45
|267.707.117
|% 3,16
|
|EKGYO
|1,88
|150.465.448
|% -0,53
|
|PEKGY
|1,17
|78.556.166
|% 6,36
|
|THYAO
|13,79
|930.960.387
|% 0,29
|
|YKBNK
|2,17
|125.590.215
|% -0,91
|
|KARSN
|3,72
|128.980.433
|% 1,64
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6936
|8,6978
|% 0,55
|
|Euro
|10,2791
|10,2879
|% -0,03
|
|Sterlin
|11,9294
|11,9892
|% 0,52
|
|Frank
|9,3664
|9,4229
|% 0,63
|
|Riyal
|2,3130
|2,3246
|% 0,59
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|11,02
|
|Altın Gr.
|500
|500
|5,62
|
|Cumhuriyet
|3.296
|3.345
|9,00
|
|Tam
|3.286
|3.370
|24,24
|
|Yarım
|1.588
|1.630
|11,73
|
|Çeyrek
|797
|815
|5,86
|
|Gümüş.Ons
|26,21
|26,24
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,09
|
|B. Petrol
|75,69
|75,69
|-0,15
|
Seans Raporu
14:37
daha fazla
-
14:49OZBAL
Yüzde -4.95 oranında düşüşle 13.45 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 248, 150 adet işlem
-
14:48OZBAL
Yüzde -4.81 oranında düşüşle 13.47 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 238, 677 adet işlem
-
14:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 64 kaybederek (% -0.05 ) 1, 213
-
14:47
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VKFYO, VAKFN, EUKYO, SELVA
-
14:47
Tabandan işlem gören hisse senetleri : METUR, KUTPO, DENGE, TKURU