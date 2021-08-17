***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.08.2021 10:07
***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VKING]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKING.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958543
BIST
11:231.456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,37
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.457
En Düşük
1.450
11:238,4121
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0418
|Açılış
|: 8,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4730
|
8,4900
En Düşük
8,3994
11:239,9205
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0481
|Açılış
|: 9,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0025
En Düşük
9,9026
11:23485,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,48
|Açılış
|: 485,40
|
|Önceki Kapanış
|: 485,87
|
489,19
En Düşük
484,15
BIST En Aktif Hisseler11:21
|IZFAS
|7,50
|5.008.750
|% 9,97
|
|UFUK
|20,44
|413.297
|% 9,72
|
|ADESE
|1,39
|17.537.382
|% 9,45
|
|PENTA
|77,10
|14.218.696
|% 7,31
|
|VBTYZ
|25,82
|111.077.892
|% 7,23
|
|IDEAS
|41,32
|1.252.120
|% -9,98
|
|DAGI
|3,45
|47.170.439
|% -9,92
|
|AYES
|19,40
|19.497
|% -7,79
|
|KSTUR
|210,90
|201.199
|% -6,93
|
|IDGYO
|2,90
|5.044.668
|% -4,92
|
|PETKM
|6,08
|442.214.830
|% 1,00
|
|ARCLK
|34,08
|316.648.886
|% 3,09
|
|KRDMD
|8,31
|283.970.537
|% 0,85
|
|GARAN
|9,41
|274.331.129
|% 0,11
|
|SISE
|8,72
|247.906.469
|% 0,93
|
|PETKM
|6,08
|442.214.830
|% 1,00
|
|YKBNK
|2,54
|91.534.277
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,31
|283.970.537
|% 0,85
|
|GARAN
|9,41
|274.331.129
|% 0,11
|
|SISE
|8,72
|247.906.469
|% 0,93
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4142
|8,4181
|% -0,42
|
|Euro
|9,9161
|9,9234
|% -0,45
|
|Sterlin
|11,5729
|11,6310
|% -0,81
|
|Frank
|9,1999
|9,2554
|% -0,31
|
|Riyal
|2,2360
|2,2472
|% -0,52
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|5,12
|
|Altın Gr.
|487
|487
|1,51
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.275
|-10,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|-13,03
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|-6,30
|
|Çeyrek
|778
|795
|-3,15
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,91
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,49
|0,01
|
|B. Petrol
|69,09
|69,09
|-0,42
|
Seans Raporu
11:21
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