***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.08.2021 13:26
***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VKING]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKING.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958577
BIST
14:141.456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,78
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.457
En Düşük
1.450
14:148,4118
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0421
|Açılış
|: 8,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4730
|
8,4900
En Düşük
8,3749
14:149,9042
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0644
|Açılış
|: 9,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0025
En Düşük
9,8670
14:14484,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,27
|Açılış
|: 484,60
|
|Önceki Kapanış
|: 485,87
|
489,19
En Düşük
483,12
BIST En Aktif Hisseler14:14
|IZFAS
|7,50
|5.395.165
|% 9,97
|
|UFUK
|20,48
|996.563
|% 9,93
|
|PENTA
|78,80
|38.059.791
|% 9,67
|
|ADESE
|1,39
|19.302.088
|% 9,45
|
|ECZYT
|44,80
|161.262.220
|% 7,59
|
|IDEAS
|41,32
|1.890.721
|% -9,98
|
|VKING
|7,53
|67.687.831
|% -9,93
|
|DAGI
|3,45
|48.397.997
|% -9,92
|
|KENT
|179,10
|840.468
|% -9,09
|
|IDGYO
|2,81
|9.971.338
|% -7,87
|
|GARAN
|9,35
|826.628.169
|% -0,53
|
|PETKM
|6,10
|600.060.827
|% 1,33
|
|KRDMD
|8,31
|506.604.646
|% 0,85
|
|GENIL
|16,46
|486.038.186
|% 3,72
|
|ARCLK
|33,86
|467.951.897
|% 2,42
|
|PETKM
|6,10
|600.060.827
|% 1,33
|
|YKBNK
|2,53
|246.111.391
|% -0,39
|
|GARAN
|9,35
|826.628.169
|% -0,53
|
|MRGYO
|1,11
|70.948.555
|% 0,91
|
|KRDMD
|8,31
|506.604.646
|% 0,85
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4081
|8,4118
|% -0,50
|
|Euro
|9,9000
|9,9042
|% -0,65
|
|Sterlin
|11,5501
|11,6080
|% -1,01
|
|Frank
|9,1834
|9,2387
|% -0,49
|
|Riyal
|2,2337
|2,2449
|% -0,62
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|7,71
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-1,19
|
|Cumhuriyet
|3.219
|3.267
|-8,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|-7,21
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|-3,49
|
|Çeyrek
|776
|794
|-1,74
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,90
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,46
|-0,03
|
|B. Petrol
|69,16
|69,16
|-0,35
|
Seans Raporu
14:14
daha fazla
-
14:27ECZYT
Yüzde 7.59 oranında artışla 44.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 669, 767 adet işlem
-
14:26KLMSN
Yüzde 6.45 oranında artışla 22.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 235, 534 adet işlem
-
14:25EGPRO
Yüzde 5.57 oranında artışla 29.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 065, 132 adet işlem
-
14:24XU100
Endeks 1, 456 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 06 üstünde . İşlem hacmi 7, 956.00 milyon TL de
-
14:24PENTA
Yüzde 9.81 oranında artışla 78.90 lira fiyatla işlem gören hissede 487, 280 adet işlem