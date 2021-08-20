***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.08.2021 17:48
***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VKING]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKING.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959730
BIST
17:491.445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,38
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.440
|
1.449
En Düşük
1.432
17:498,5025
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0043
|Açılış
|: 8,4970
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5230
|
8,5608
En Düşük
8,2705
17:499,9381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0349
|Açılış
|: 9,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9550
|
10,0146
En Düşük
9,9155
17:49487,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,08
|Açılış
|: 487,03
|
|Önceki Kapanış
|: 485,95
|
492,13
En Düşük
473,44
BIST En Aktif Hisseler17:49
|BASGZ
|22,44
|218.861.966
|% 10,00
|
|AGYO
|4,52
|182.175.196
|% 9,98
|
|PAMEL
|41,04
|43.097.710
|% 9,97
|
|GESAN
|20,56
|283.358
|% 9,95
|
|RHEAG
|2,10
|3.528.147
|% 9,95
|
|KRONT
|37,62
|77.926.601
|% -10,00
|
|SELVA
|7,93
|100.595.419
|% -9,99
|
|UFUK
|22,30
|752.170
|% -9,94
|
|DMSAS
|7,27
|159.603.892
|% -9,58
|
|FONET
|14,27
|20.276.375
|% -8,99
|
|GARAN
|9,35
|1.076.013.725
|% 0,65
|
|EREGL
|18,69
|706.283.743
|% 0,75
|
|SISE
|8,69
|570.975.454
|% 0,00
|
|TUPRS
|99,20
|557.860.720
|% -1,20
|
|KRDMD
|7,64
|549.146.868
|% -0,52
|
|GARAN
|9,35
|1.076.013.725
|% 0,65
|
|YKBNK
|2,55
|276.887.331
|% 0,39
|
|DOHOL
|2,60
|272.426.329
|% -3,70
|
|ODAS
|1,42
|147.156.722
|% -0,70
|
|EKGYO
|1,86
|137.877.875
|% 1,09
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5012
|8,5025
|% -0,05
|
|Euro
|9,9324
|9,9381
|% -0,35
|
|Sterlin
|11,5474
|11,6053
|% 0,05
|
|Frank
|2,2604
|2,2717
|% 0,15
|
|Riyal
|487,3310
|487,4050
|% 0,30
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|2,31
|
|Altın Gr.
|486
|486
|0,27
|
|Cumhuriyet
|3.229
|3.277
|-7,00
|
|Tam
|3.214
|3.295
|-3,71
|
|Yarım
|1.553
|1.594
|-1,80
|
|Çeyrek
|779
|797
|-0,89
|
|Gümüş.Ons
|22,99
|23,03
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,09
|
|B. Petrol
|66,08
|66,08
|-0,37
|
Seans Raporu
17:49
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17:59SELGD
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17:55KARYE
Yüzde 5.84 oranında artışla 16.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 426, 838 adet işlem