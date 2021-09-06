***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.09.2021 10:04
***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VKING]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKING.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961876
BIST
10:351.477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 8,06
|Açılış
|: 1.470
|
|Önceki Kapanış
|: 1.469
|
1.479
En Düşük
1.470
10:358,2960
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0086
|Açılış
|: 8,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2900
|
8,3316
En Düşük
8,2714
10:359,8489
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0454
|Açılış
|: 9,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8250
|
9,9103
En Düşük
9,8292
10:35486,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,31
|Açılış
|: 486,86
|
|Önceki Kapanış
|: 488,17
|
489,43
En Düşük
485,91
BIST En Aktif Hisseler10:35
|YEOTK
|24,20
|533.465
|% 10,00
|
|OYLUM
|4,84
|7.801.296
|% 10,00
|
|BALAT
|9,02
|821.848
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,31
|65.186
|% 10,00
|
|DIRIT
|4,74
|1.037.926
|% 9,98
|
|ISBIR
|88,80
|1.438.649
|% -9,98
|
|KTSKR
|69,00
|23.786.729
|% -4,50
|
|FRIGO
|18,25
|8.730.309
|% -3,95
|
|KSTUR
|196,20
|39.240
|% -3,92
|
|CIMSA
|26,18
|33.587.157
|% -3,54
|
|GARAN
|9,95
|361.729.707
|% 1,32
|
|YKBNK
|2,68
|285.041.552
|% 2,68
|
|EGEPO
|7,26
|210.711.155
|% 9,17
|
|SASA
|28,54
|111.020.573
|% 0,49
|
|THYAO
|12,89
|106.683.080
|% 0,08
|
|YKBNK
|2,68
|285.041.552
|% 2,68
|
|GARAN
|9,95
|361.729.707
|% 1,32
|
|EGEPO
|7,26
|210.711.155
|% 9,17
|
|MARTI
|2,19
|50.111.499
|% 5,80
|
|YYAPI
|1,38
|28.986.372
|% 9,52
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2937
|8,2960
|% -0,10
|
|Euro
|9,8384
|9,8489
|% -0,46
|
|Sterlin
|11,4458
|11,5032
|% -0,30
|
|Frank
|9,0176
|9,0719
|% -0,40
|
|Riyal
|2,2041
|2,2151
|% -0,17
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|-1,56
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-1,40
|
|Cumhuriyet
|3.229
|3.278
|10,00
|
|Tam
|3.213
|3.293
|30,98
|
|Yarım
|1.553
|1.593
|14,99
|
|Çeyrek
|779
|796
|7,49
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,83
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|-0,00
|
|B. Petrol
|72,46
|72,46
|-0,57
|
Seans Raporu
10:35
daha fazla
-
10:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler VESTL, THYAO, SISE
-
10:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 38 artarak (% 0.65 ) 1, 303
-
10:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRMEN, BALAT, OYLUM, AKYHO, YYAPI, DIRIT
-
10:48
ORCAY, YEOTK, DIRIT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
10:48
FRIGO, CIMSA, ISKUR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında