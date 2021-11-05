***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.11.2021 13:45
***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKING.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975111
BIST
14:341.579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,95
|Açılış
|: 1.576
|
|Önceki Kapanış
|: 1.576
|
1.580
En Düşük
1.569
14:349,7177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0348
|Açılış
|: 9,7080
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7468
En Düşük
9,6664
14:3411,2134
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0128
|Açılış
|: 11,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2733
En Düşük
11,1845
14:34560,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,69
|Açılış
|: 560,31
|
|Önceki Kapanış
|: 558,62
|
563,11
En Düşük
557,05
BIST En Aktif Hisseler14:33
|DOKTA
|34,10
|4.573.647
|% 10,00
|
|SONME
|31,00
|6.810.182
|% 8,85
|
|EUYO
|3,73
|2.686.600
|% 8,75
|
|EGEEN
|1.426,00
|145.403.872
|% 8,52
|
|MAGEN
|9,26
|198.670.806
|% 7,42
|
|KARYE
|16,04
|55.498.685
|% -9,99
|
|BASGZ
|25,24
|3.481.505
|% -9,99
|
|GSRAY
|4,13
|218.394.703
|% -5,71
|
|KZBGY
|34,60
|29.694.266
|% -5,57
|
|GRNYO
|2,46
|2.143.495
|% -5,02
|
|THYAO
|17,45
|2.339.293.629
|% 2,83
|
|GARAN
|10,51
|1.316.259.884
|% 0,57
|
|TUPRS
|145,20
|656.712.898
|% 1,75
|
|EKGYO
|2,10
|481.811.881
|% 2,44
|
|ASELS
|16,73
|453.957.619
|% 0,30
|
|EKGYO
|2,10
|481.811.881
|% 2,44
|
|TSKB
|1,55
|321.438.643
|% 1,31
|
|THYAO
|17,45
|2.339.293.629
|% 2,83
|
|YKBNK
|2,96
|388.812.931
|% -0,67
|
|GARAN
|10,51
|1.316.259.884
|% 0,57
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7132
|9,7159
|% 0,34
|
|Euro
|11,2070
|11,2136
|% -0,11
|
|Sterlin
|13,0211
|13,0864
|% -0,24
|
|Frank
|10,5574
|10,6210
|% -0,26
|
|Riyal
|2,5836
|2,5965
|% 0,23
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|2,26
|
|Altın Gr.
|560
|560
|1,69
|
|Cumhuriyet
|3.701
|3.757
|-13,00
|
|Tam
|3.687
|3.779
|-10,68
|
|Yarım
|1.782
|1.828
|-5,16
|
|Çeyrek
|894
|914
|-2,58
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,80
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,42
|7,43
|0,01
|
|B. Petrol
|80,83
|80,83
|0,29
|
Seans Raporu
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