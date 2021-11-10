***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.11.2021 11:41
***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKING.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976784
BIST
11:301.621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 5,72
|Açılış
|: 1.618
|
|Önceki Kapanış
|: 1.616
|
1.625
En Düşük
1.614
11:309,7892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0570
|Açılış
|: 9,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7180
|
9,7987
En Düşük
9,7204
11:3011,3286
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0348
|Açılış
|: 11,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2600
|
11,3451
En Düşük
11,2653
11:30575,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,78
|Açılış
|: 574,96
|
|Önceki Kapanış
|: 573,22
|
575,15
En Düşük
570,79
BIST En Aktif Hisseler11:28
|ALMAD
|1,75
|366.549
|% 25,90
|
|DOBUR
|93,00
|12.847.857
|% 9,99
|
|COSMO
|11,76
|158.442
|% 9,91
|
|IZFAS
|6,69
|2.259.870
|% 9,85
|
|SOKM
|12,52
|137.986.511
|% 7,84
|
|TACTR
|23,00
|741.635
|% -8,44
|
|DOKTA
|32,74
|4.556.320
|% -6,99
|
|KLMSN
|10,20
|14.939.724
|% -6,85
|
|EMKEL
|2,75
|14.686.811
|% -6,14
|
|CUSAN
|9,30
|12.262.601
|% -5,78
|
|GARAN
|10,72
|1.080.547.214
|% 1,32
|
|PETKM
|7,27
|934.057.351
|% 0,14
|
|TSPOR
|5,99
|666.841.593
|% -3,07
|
|THYAO
|18,17
|530.885.669
|% 0,06
|
|SASA
|32,54
|328.553.199
|% 1,12
|
|PETKM
|7,27
|934.057.351
|% 0,14
|
|TSPOR
|5,99
|666.841.593
|% -3,07
|
|GARAN
|10,72
|1.080.547.214
|% 1,32
|
|EKGYO
|2,14
|192.183.242
|% 0,94
|
|YKBNK
|3,11
|278.563.706
|% 0,65
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7880
|9,7929
|% 0,62
|
|Euro
|11,3227
|11,3291
|% 0,31
|
|Sterlin
|13,2113
|13,2775
|% 0,45
|
|Frank
|10,6774
|10,7417
|% 0,38
|
|Riyal
|2,6008
|2,6139
|% 0,60
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|-5,72
|
|Altın Gr.
|574
|574
|1,12
|
|Cumhuriyet
|3.783
|3.840
|13,00
|
|Tam
|3.760
|3.854
|9,11
|
|Yarım
|1.817
|1.865
|4,40
|
|Çeyrek
|912
|932
|2,21
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,34
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|0,04
|
|B. Petrol
|85,33
|85,33
|0,55
|
Seans Raporu
11:28
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