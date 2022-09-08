***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.09.2022 10:00
***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VKING]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKING.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061320
BIST
10:323.467
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 64,22
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.468
En Düşük
3.428
10:3218,2455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0304
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2455
En Düşük
18,2142
10:3218,2472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0076
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,3009
En Düşük
18,2004
10:321.007,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,32
|Açılış
|: 1.007,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.010,31
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler10:31
|ZRGYO
|4,98
|58.079.876
|% 9,93
|
|ROYAL
|5,21
|3.046.084
|% 9,92
|
|MTRKS
|37,70
|54.140.684
|% 8,71
|
|DESA
|25,10
|11.893.245
|% 8,47
|
|BURCE
|38,12
|7.865.564
|% 7,62
|
|COSMO
|33,00
|311.685
|% -8,18
|
|SANEL
|10,05
|253.195
|% -3,92
|
|AYEN
|25,60
|57.597.740
|% -3,61
|
|ATAGY
|5,09
|528.829
|% -3,60
|
|GLBMD
|8,30
|7.511.083
|% -3,38
|
|EKGYO
|5,10
|1.347.898.112
|% 4,51
|
|THYAO
|75,80
|1.219.059.942
|% 1,47
|
|EREGL
|31,96
|866.374.684
|% 3,97
|
|KRDMD
|13,50
|790.391.225
|% 3,13
|
|YKBNK
|7,96
|697.483.309
|% 1,53
|
|EKGYO
|5,10
|1.347.898.112
|% 4,51
|
|YKBNK
|7,96
|697.483.309
|% 1,53
|
|KRDMD
|13,50
|790.391.225
|% 3,13
|
|HALKB
|11,63
|534.136.973
|% 2,20
|
|AKBNK
|15,84
|691.108.227
|% 0,96
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2309
|18,2464
|% 0,17
|
|Euro
|18,2421
|18,2567
|% 0,09
|
|Sterlin
|20,9000
|21,0048
|% -0,32
|
|Frank
|18,6126
|18,7248
|% 0,13
|
|Riyal
|4,8403
|4,8646
|% 0,10
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|1,36
|
|Altın Gr.
|1.007
|1.007
|0,32
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.803
|6.878
|-17,00
|
|Yarım
|3.315
|3.360
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.682
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,54
|18,57
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,84
|10,86
|0,04
|
|B. Petrol
|88,62
|88,62
|0,62
|
Seans Raporu
10:31
daha fazla
-
10:46VKGYO
Yüzde 5.81 oranında artışla 3.64 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 270, 190 adet işlem
-
10:45ZRGYO
Yüzde 9.93 oranında artışla 4.98 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 814, 058 adet işlem
-
10:44EGGUB
Yüzde 4.92 oranında artışla 71.40 lira fiyatla işlem gören hissede 266, 810 adet işlem
-
10:43VKGYO
Yüzde 5.52 oranında artışla 3.63 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 454, 228 adet işlem
-
10:42XU100
Endeks 3, 463 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 78 üstünde . İşlem hacmi 13, 650.00 milyon TL de