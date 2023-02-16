***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2023 11:15
***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKING.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113975
BIST
16:235.121
En Yüksek
|Değişim
|: 3,44%
|| 170,46
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.943
16:2318,8475
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 19,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
16:2320,1786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0204
|Açılış
|: 20,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,1197
16:231.112,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,12
|Açılış
|: 1.112,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler16:21
|OYAKC
|30,14
|215.339.049
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|18.827.638
|% 10,00
|
|KRDMA
|19,05
|594.121.334
|% 9,99
|
|AKCNS
|74,85
|288.058.532
|% 9,99
|
|SAMAT
|20,58
|35.983.543
|% 9,99
|
|EPLAS
|37,26
|30.404.895
|% -10,00
|
|LIDER
|108,00
|49.779.473
|% -10,00
|
|EMNIS
|40,06
|321.488
|% -9,98
|
|FLAP
|9,85
|186.824.293
|% -9,96
|
|HATEK
|8,42
|25.444.899
|% -9,95
|
|THYAO
|143,90
|7.613.257.384
|% 2,86
|
|EREGL
|44,30
|6.503.102.755
|% 7,21
|
|TUPRS
|632,30
|5.364.802.590
|% 9,98
|
|SISE
|45,74
|3.416.853.876
|% 7,12
|
|ASELS
|59,35
|3.339.737.397
|% 1,98
|
|AKBNK
|16,52
|3.326.225.014
|% 2,16
|
|YKBNK
|9,31
|1.700.062.772
|% 4,14
|
|KRDMD
|19,23
|3.005.945.366
|% 9,95
|
|EKGYO
|7,58
|1.175.770.582
|% 5,28
|
|EREGL
|44,30
|6.503.102.755
|% 7,21
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8462
|18,8499
|% 0,01
|
|Euro
|20,1625
|20,1731
|% 0,07
|
|Sterlin
|22,6179
|22,7313
|% 0,05
|
|Frank
|20,3416
|20,4642
|% 0,12
|
|Riyal
|5,0109
|5,0360
|% 0,03
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|-0,63
|
|Altın Gr.
|1.113
|1.113
|-0,86
|
|Cumhuriyet
|7.541
|7.655
|24,00
|
|Tam
|7.572
|7.620
|-15,00
|
|Yarım
|3.699
|3.729
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.850
|1.864
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,54
|21,56
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|13,06
|13,08
|-0,05
|
|B. Petrol
|85,53
|85,53
|0,15
|
Seans Raporu
16:21
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