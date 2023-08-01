***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.08.2023 12:20
***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VKING]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKING.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179028
BIST
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15:427.211
En Düşük
|Değişim
|: -0,08%
|| -5,82
|Açılış
|: 7.210
|
|Önceki Kapanış
|: 7.217
|
7.113
En Yüksek
7.297
15:4226,9622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0568
|Açılış
|: 27,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9100
|
27,1858
En Düşük
26,8745
15:4229,5470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0005
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,0411
En Düşük
29,3002
15:421.690,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -9,23
|Açılış
|: 1.690,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.699,66
|
1.713,41
En Düşük
1.690,16
BIST En Aktif Hisseler15:40
|FORMT
|3,27
|261.818.435
|% 227,00
|
|SAYAS
|54,45
|158.376.978
|% 10,00
|
|ZEDUR
|87,45
|120.518.347
|% 10,00
|
|TUCLK
|50,05
|66.661.942
|% 10,00
|
|ATAKP
|57,80
|372.382.705
|% 9,99
|
|AVHOL
|126,00
|25.526.046
|% -10,00
|
|PCILT
|38,08
|10.704.516
|% -9,98
|
|EDIP
|21,32
|2.564.945
|% -9,97
|
|ITTFH
|3,99
|290.632.838
|% -9,93
|
|ESCAR
|153,50
|180.712.863
|% -9,17
|
|ASTOR
|115,20
|10.465.648.955
|% 3,41
|
|SASA
|65,00
|9.823.644.222
|% 6,64
|
|EREGL
|41,46
|6.802.803.063
|% -0,58
|
|ASELS
|75,75
|5.454.625.575
|% 1,54
|
|THYAO
|232,70
|5.038.958.585
|% -0,68
|
|EKGYO
|8,65
|2.595.518.654
|% -0,46
|
|ZOREN
|4,28
|1.166.473.702
|% -0,47
|
|ISCTR
|15,52
|4.037.952.713
|% 2,71
|
|YKBNK
|14,08
|3.246.526.118
|% -1,05
|
|IHYAY
|1,24
|210.584.729
|% 5,98
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9525
|26,9721
|% 0,25
|
|Euro
|29,5461
|29,5532
|% 0,02
|
|Sterlin
|34,3085
|34,4806
|% -0,30
|
|Frank
|30,6257
|30,8102
|% -0,33
|
|Riyal
|7,1661
|7,2021
|% 0,28
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.948
|-18,32
|
|Altın Gr.
|1.691
|1.691
|-8,63
|
|Cumhuriyet
|11.299
|11.470
|-49,00
|
|Tam
|11.056
|11.135
|-35,00
|
|Yarım
|5.532
|5.593
|-18,00
|
|Çeyrek
|2.766
|2.797
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,27
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|21,10
|21,13
|-0,29
|
|B. Petrol
|84,94
|84,94
|-0,49
|
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