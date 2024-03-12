***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2024 10:19
***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VKING]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKING.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257840
BIST
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11:209.154
En Düşük
|Değişim
|: 0,25%
|| 22,53
|Açılış
|: 9.148
|
|Önceki Kapanış
|: 9.132
|
9.090
En Yüksek
9.193
11:2032,0477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0262
|Açılış
|: 32,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0400
|
32,0629
En Düşük
31,9719
11:2035,0590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0458
|Açılış
|: 35,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,9000
|
35,1693
En Düşük
34,9547
11:202.243,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -3,90
|Açılış
|: 2.242,75
|
|Önceki Kapanış
|: 2.246,94
|
2.251,29
En Düşük
2.238,16
BIST En Aktif Hisseler11:18
|BANVT
|183,70
|140.131.472
|% 10,00
|
|DESPC
|59,40
|69.522.077
|% 10,00
|
|DOBUR
|147,40
|28.509.231
|% 10,00
|
|JANTS
|231,10
|23.938.031
|% 10,00
|
|DGATE
|54,45
|84.995.594
|% 10,00
|
|FONET
|35,00
|12.745.250
|% -9,98
|
|MMCAS
|15,07
|1.411.667
|% -9,98
|
|PEKGY
|20,24
|5.508.599
|% -9,96
|
|YAYLA
|22,26
|2.471.394
|% -9,95
|
|DERIM
|32,72
|19.508.016
|% -7,26
|
|DOAS
|276,25
|2.235.601.276
|% -4,08
|
|EREGL
|45,88
|1.962.937.832
|% 0,22
|
|THYAO
|279,00
|1.896.828.804
|% -0,62
|
|ISCTR
|11,17
|1.515.228.333
|% 3,81
|
|VESTL
|84,40
|1.449.527.043
|% 9,90
|
|ISCTR
|11,17
|1.515.228.333
|% 3,81
|
|ZOREN
|5,34
|460.441.702
|% 1,52
|
|AKFGY
|2,72
|201.578.069
|% 0,74
|
|YKBNK
|23,76
|1.323.904.679
|% 2,86
|
|EREGL
|45,88
|1.962.937.832
|% 0,22
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0409
|32,0499
|% 0,09
|
|Euro
|35,0465
|35,0646
|% 0,15
|
|Sterlin
|41,9504
|42,1607
|% -0,63
|
|Frank
|37,4034
|37,5909
|% -0,38
|
|Riyal
|8,7418
|8,7856
|% -0,49
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,41
|24,45
|% 0,66
|
|Platin
|931,24
|932,15
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.027,31
|1.030,54
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,67
|82,67
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.176,95
|2.177,20
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:18
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