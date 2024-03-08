***VKING* *KIMMR* *ALVES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
08.03.2024 18:32
***VKING******KIMMR******ALVES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ALVES, KIMMR, VKING]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ALVES.E, KIMMR.E ve VKING.E payları 11/03/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 09/04/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257145
BIST
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18:059.155
En Düşük
|Değişim
|: 1,12%
|| 101,14
|Açılış
|: 9.084
|
|Önceki Kapanış
|: 9.054
|
9.024
En Yüksek
9.174
18:0531,9193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,1016
|Açılış
|: 33,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4500
|
32,0222
En Düşük
31,7696
18:0535,0257
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0265
|Açılış
|: 36,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,1500
|
35,2099
En Düşük
34,6579
18:052.244,49
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 37,37
|Açılış
|: 2.244,49
|
|Önceki Kapanış
|: 2.207,12
|
2.253,06
En Düşük
2.204,96
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKART
|70,95
|19.110.634
|% 10,00
|
|BNTAS
|14,09
|53.387.888
|% 9,99
|
|DESPC
|49,12
|55.807.303
|% 9,99
|
|QNBFB
|292,00
|15.855.028
|% 9,98
|
|ARTMS
|40,78
|15.690.268
|% 9,98
|
|EUKYO
|22,68
|10.102.101
|% -10,00
|
|AKFYE
|26,10
|347.352.991
|% -10,00
|
|BRKVY
|179,70
|39.927.816
|% -9,97
|
|FONET
|43,20
|37.984.896
|% -9,96
|
|PEKGY
|24,96
|74.370.281
|% -9,96
|
|THYAO
|279,25
|14.766.133.908
|% 2,38
|
|OBAMS
|58,20
|9.349.255.106
|% -7,77
|
|SASA
|40,78
|7.426.123.177
|% 6,03
|
|EREGL
|45,90
|5.917.177.763
|% 0,53
|
|REEDR
|64,50
|4.636.049.971
|% -2,57
|
|ISCTR
|10,86
|4.100.586.968
|% 4,73
|
|HEKTS
|18,04
|4.356.076.767
|% 0,00
|
|EKGYO
|11,30
|2.401.731.173
|% 2,26
|
|YKBNK
|22,98
|4.413.323.140
|% 3,98
|
|SASA
|40,78
|7.426.123.177
|% 6,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9129
|31,9405
|% 0,39
|
|Euro
|34,9558
|35,0297
|% 0,09
|
|Sterlin
|42,2620
|42,4738
|% 1,97
|
|Frank
|37,5165
|37,7045
|% 1,78
|
|Riyal
|8,7699
|8,8139
|% 1,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,37
|24,40
|% 0,66
|
|Platin
|912,45
|914,01
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.017,26
|1.023,10
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,09
|82,09
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.183,99
|2.184,34
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SEKFK
Yüzde 9.95 oranında artışla 21.44 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 845, 081 adet işlem
-
17:58IZINV
Yüzde 8.55 oranında artışla 52.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 433, 681 adet işlem
-
17:57ISKPL
Yüzde 6.67 oranında artışla 9.43 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 829, 282 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 9, 163 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 2 üstünde . İşlem hacmi 111, 943.00 milyon TL de
-
17:55DITAS
Yüzde 6.82 oranında artışla 18.63 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 899, 587 adet işlem