***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.02.2021 tarihli toplantısında, Şirket faaliyetlerine ilişkin doğan ihtiyaç kapsamında Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3. Maddesinin tadiline, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve konunun yapılacak ilk Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.ESKİ ŞEKİLŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSUMadde 3-Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardıra. İyi kalite yazı-baskı ve Yankee tipi düz veya krep cinsi kağıt imali, bunların konversiyonu.b. Mekanik ve beyazlatılmış selüloz hamuru imali,c. a ve b fıkralarında adı geçen mamüllerin alımı, satımı, ihracı,d. Şirket konusuna giren mamüllerin imalinde kulanılmak üzere, Türkiye'de temin edilemediği müddetçe,d.01 her çeşit selüloz hamurud.02 konversiyon için gerekli maddelerd.03 makina ve yedek parçalard.04 her türlü yardımcı madde ve işletme malzemesinin ithalie. Parfüm, kozmetik ürünleri ve kolonya toptan ticareti (ıtriyat dahil)Bunlardan başka, şirketin amaç ve konuları çerçevesi içinde kalmak şartıyla, amaç ve konularını gerçekleştirmek için şirket bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir. Şirket amaç ve konularının icabettirdiği bütün ticari, sınai ve iktisadi faaliyet ve mamülleri yapabilir, şirket faaliyet konuları ile ilgili olarak hertürlü menkul, gayrimenkul, gayri maddi araç ve malları kullanır, işletir, kiralar, kiraya verebilir, satın alır veya satabilir, ipotek ve rehin alır ve verir, gayrimenkule müteallik tevhid, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işlemleri yapabilir, şirketin leyh ve aleyhine ayni haklar tesis edip, kaldırabilir, ödünç para verme işleri hakkındaki kanun ve ilgili mevzuata aykırı olmamak koşulu ile borç para verip alabilir yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla kefalet verebilir ve şirket gayrimenkulleri üzerinde başkalarının borçları için ipotek tesis edebilir.f. Sermaye Piyasası Kanunu'nun konu ile ilgili düzenlemelerinin çizdiği sınırlar çerçevesinde çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağışta bulunulabilir veya kardan pay ayrılabilir.Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uyulurYENİ ŞEKİLŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSUMadde 3-Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardıra. İyi kalite yazı-baskı ve Yankee tipi düz veya krep cinsi kağıt imali, bunların konversiyonu.b. Mekanik ve beyazlatılmış selüloz hamuru imali,c. a ve b fıkralarında adı geçen mamullerin alımı, satımı, ihracı ile perakende ve toptan ticareti,d. Şirket konusuna giren mamullerin imalinde kullanılmak üzere, Türkiye'de temin edilemediği müddetçe,d.01 her çeşit selüloz hamuru,d.02 konversiyon için gerekli maddeler,d.03 makina ve yedek parçalar,d.04 her türlü yardımcı madde ve işletme malzemesi,d.05 tehlikesiz atık ve/veya hurda kağıttan, ambalaj ve/veya kompozit atıklardan oluşan ambalaj atığı ve sair maddelerin ithali,e. Parfüm, kozmetik ürünleri ve kolonya üretimi ile bunların piyasaya arzı, satışı, sattırılması, perakende ve toptan ticareti (ıtriyat dahil),f. Dezenfektan dahil olmak üzere her türlü biyosidal ürünler ile kişisel koruyucu donanım ve/veya tıbbi cihaz niteliğine haiz her türlü maske (sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, N95, FFP1, FFP2, FFP3 vb) ve bu kapsama giren sair ürünleri üretmek, ürettirmek, bunların piyasaya arzı, satışı, sattırılması, ticareti, ithalatı ve ihracatını yapmak,g. Başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olmak üzere tüm ilgili otoritelerce düzenlenmiş çevre mevzuatı hükümleri çerçevesinde, tehlikesiz atık ve/veya hurda kağıttan, ambalaj ve/veya kompozit atıklardan, ambalaj atığı ve sair maddelerden kağıt geri kazanım/dönüşüm faaliyetinde bulunmak, bu meyanda geri kazanım/dönüşüm tesisleri kurmak ve işletmek,toplama/ayırma tesisleri kurmak ve işletmek, bu kapsamda üretilmiş ürünlerin piyasaya arzı, satışı, sattırılması, perakende ve toptan ticareti, ithalatı ve ihracatını yapmak,Bunlardan başka, şirketin amaç v