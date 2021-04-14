***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Esas Sözleşme









***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimizin, 26.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmış Esas Sözleşmemizin 3. ve 6. madde tadilleri, 31.03.2021 tarihinde Aliağa Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil edilmiştir. Tescili yapılan Esas Sözleşmemizi