***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Esas Sözleşme
14.04.2021 16:32
***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Esas Sözleşme
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirketimizin, 26.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmış Esas Sözleşmemizin 3. ve 6. madde tadilleri, 31.03.2021 tarihinde Aliağa Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil edilmiştir. Tescili yapılan Esas Sözleşmemizi
16:271.398
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 19,62
|Açılış
|: 1.381
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|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.406
En Düşük
1.381
16:278,1076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0019
|Açılış
|: 8,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,1332
En Düşük
8,0295
16:279,7078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0107
|Açılış
|: 9,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
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9,7345
En Düşük
9,6125
16:27452,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -2,51
|Açılış
|: 452,40
|
|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
450,36
BIST En Aktif Hisseler16:27
|DITAS
|14,66
|3.244.595
|% 9,98
|
|MTRKS
|54,50
|23.503.561
|% 9,97
|
|SASA
|46,54
|674.931.707
|% 9,97
|
|TUREX
|19,31
|4.651.914
|% 9,97
|
|BLCYT
|21,44
|145.996.447
|% 9,95
|
|ANELE
|6,57
|113.106.241
|% -10,00
|
|BJKAS
|12,16
|77.926.570
|% -9,99
|
|TKURU
|331,40
|6.590.139
|% -9,99
|
|ORMA
|33,52
|470.554
|% -9,99
|
|FRIGO
|39,86
|18.008.497
|% -9,98
|
|GARAN
|6,89
|1.173.561.145
|% 2,84
|
|EREGL
|17,26
|1.114.649.884
|% 0,99
|
|SASA
|46,54
|674.931.707
|% 9,97
|
|KRDMD
|7,33
|557.387.548
|% -0,54
|
|SISE
|7,31
|519.902.685
|% 1,81
|
|YKBNK
|2,13
|431.832.980
|% 2,40
|
|GARAN
|6,89
|1.173.561.145
|% 2,84
|
|EKGYO
|1,86
|288.404.263
|% 3,91
|
|DOHOL
|3,20
|434.890.857
|% 3,23
|
|IHLAS
|0,66
|85.137.920
|% 3,13
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1038
|8,1076
|% 0,02
|
|Euro
|9,7017
|9,7078
|% 0,11
|
|Sterlin
|11,1180
|11,1738
|% 0,04
|
|Frank
|8,7436
|8,7963
|% -0,30
|
|Riyal
|2,1527
|2,1635
|% -0,11
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|-7,96
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-0,70
|
|Cumhuriyet
|3.000
|3.045
|-30,00
|
|Tam
|2.988
|3.065
|-28,30
|
|Yarım
|1.444
|1.483
|-13,69
|
|Çeyrek
|724
|741
|-6,84
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,28
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|0,01
|
|B. Petrol
|65,09
|65,09
|1,42
|
Seans Raporu
16:27
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16:38CEMAS
Yüzde 5.26 oranında artışla 1.20 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 878, 556 adet işlem
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16:36KAPLM
Yüzde 6.62 oranında artışla 26.72 lira fiyatla işlem gören hissede 243, 620 adet işlem
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16:35
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, EKGYO, KOZAL
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16:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 78 artarak (% 1.32 ) 1, 207
-
16:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BLCYT, GOLTS, MTRKS, TRGYO, ULAS, CEOEM, MARTI, TUREX, BNTAS, SASA