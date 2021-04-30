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***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

30.04.2021 19:50



***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

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Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar

Şirketimizin, 01.01.2021 - 31.03.2021 dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ekte yer almaktadır.
Saygılaımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933715


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EMNIS 23,10 422.081 % 10,00  
GOZDE 7,37 168.074.297 % 10,00  
ARMDA 52,25 1.600.235 % 10,00  
FORMT 1,32 14.530.068 % 10,00  
INTEM 44,26 10.675.372 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,2748 8,2822 % 0,97  
Euro 9,9575 9,9663 % 0,03  
Sterlin 11,3929 11,4501 % -0,05  
Frank 9,0280 9,0823 % 0,48  
Riyal 2,2009 2,2120 % 0,96  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.770 1.770 -2,29  
Altın Gr. 471 471 3,59  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 25,89 25,92 -0,20  
Gümüş Gr. 6,88 6,89 0,00  
B. Petrol 66,67 66,67 -1,38  
Seans Raporu 18:05
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