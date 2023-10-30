***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01.01.2023-30.09.2023 Dönemi Faaliyet Raporumuz ektedir.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211940BIST