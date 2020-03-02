***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Finansal Rapor









***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler42.000.000 253.929 94.163.591 -3.231.909 90.931.682 217.044 91.148.726 217.044 217.044 -81.492.306 -16.220.708 -97.713.014 35.689.641 35.689.641Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 -217.044 -217.044Transferler-2.954.003 -2.954.003 -2.954.003 0 -13.266.705 16.220.708 2.954.003Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)12.116.395 -814.127 11.302.268 10.758 11.313.026 10.758 10.758 -19.336.931 -19.336.931 -8.023.905 -8.023.905Dönem Karı (Zararı)-19.336.931 -19.336.931 -19.336.931 -19.336.931Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)12.116.395 -814.127 11.302.268 10.758 11.313.026 10.758 10.758 0 11.313.026 11.313.026Dönem Sonu Bakiyeler42.000.000 253.929 103.325.983 -4.046.036 99.279.947 227.802 99.507.749 227.802 227.802 -94.759.011 -19.336.931 -114.095.942 27.665.736 0 27.665.736Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler42.000.000 253.929 103.325.983 -4.046.036 99.279.947 227.802 99.507.749 227.802 227.802 -94.759.011 -19.336.931 -114.095.942 27.665.736 27.665.736Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 -217.044 -217.044Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0 0 0Transferler-3.739.336 -3.739.336 -3.739.336 0 -15.597.595 19.336.931 3.739.336Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)11.250.377 -727.648 10.522.729 176.366 10.699.095 0 -33.522.723 -33.522.723 -22.823.628 -22.823.628Dönem Karı (Zararı)-33.522.723 -33.522.723 -33.522.723 -33.522.723Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)11.250.377 -727.648 10.522.729 176.366 10.699.095 0 0 10.699.095 10.699.095Dönem Sonu Bakiyeler42.000.000 253.929 110.837.024 -4.773.684 106.063.340 404.168 106.467.508 10.758 10.758 -110.356.606 -33.522.723 -29.783.387 4.842.108 4.842.108Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-30.260.955 21.940.168Dönem Karı (Zararı)-33.522.723 -19.336.931Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-33.522.723 -19.336.931Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler40.397.444 47.994.531Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 - 12 9.581.819 7.316.517Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-26.619Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 -26.619Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.210.711 1.558.847Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 1.223.539 1.166.803Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-12.828 392.044Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-26.744 -13.704Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler27.516.479 17.235.770Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-340.377 -256.432Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 - 27 27.856.856 17.492.202Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler2.403.519 21.648.629Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler29 -224.204 368.763Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-37.517 -120.291Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler25 -37.517 -120.291İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-36.273.461 -5.190.142Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.518.008 3.670.901İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 5.220.126 -3.043.515İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -11.738.134 6.714.416Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-488.327 -964.755İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-488.327 -964.755Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 3.778.280 -11.608.356Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -45.839 -393.338Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-32.676.822 5.160.108İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 21.112.699 -4.360.472İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -53.789.521 9.520.580Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)18 66.745 -645.046Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-447.072 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-447.072 0Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 -23.140 -416.796İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler80.722 7.140Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)80.722 7.140Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-29.398.740 23.467.458Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler18 -862.215 -1.527.290YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-8.186.548 -8.756.360Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri37.517 120.291Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri37.517 120.291Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-10.387.986 -11.001.679Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -10.159.295 -10.841.051Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -228.691 -160.628Verilen Nakit Avans ve Borçlar1.066.262Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar1.066.262Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler1.795.375 789.698İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler6 1.795.375 789.698Alınan Temettüler25 26.744 13.704Alınan Faiz341.802 255.364FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI37.631.330 -9.741.316Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri173.953.461 70.920.000Kredilerden Nakit Girişleri15 173.953.461 70.920.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-127.323.365 -64.265.785Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları15 -127.265.525 -64.229.324Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-57.840 -36.461İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış6 20.967.207 701.161Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları15 -870.948 0Ödenen Faiz-29.095.025 -17.096.692YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-816.173 3.442.492Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-133 737.534NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-816.306 4.180.026DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6.220.381 2.040.355DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.404.075 6.220.381Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 5.404.075 6.220.381Ticari Alacaklar40.951.113 34.304.038İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 5.223.754 10.341.432İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 35.727.359 23.962.606Diğer Alacaklar233.183 1.988.824İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 1.795.375İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 233.183 193.449Stoklar9 33.033.432 36.811.712Peşin Ödenmiş Giderler728.832 682.993İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 728.832 682.993Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar29 84.633 31.696Diğer Dönen Varlıklar1.606.103 1.211.882İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar20 1.606.103 1.211.882ARA TOPLAM82.041.371 81.251.526TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR82.041.371 81.251.526DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar3 404.168 227.802Diğer Alacaklar5.999 5.999İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.999 5.999Maddi Duran Varlıklar11 199.356.877 184.864.536Arazi ve Arsalar55.380.000 48.685.000Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri2.920.000 2.518.838Binalar31.220.000 25.517.406Tesis, Makine ve Cihazlar106.208.220 106.484.692Mobilya ve Demirbaşlar1.157.624 1.227.382Yapılmakta Olan Yatırımlar2.471.033 431.218Kullanım Hakkı Varlıkları11 1.624.829Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 881.173 764.530Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar881.173 764.530TOPLAM DURAN VARLIKLAR202.273.046 185.862.867TOPLAM VARLIKLAR284.314.417 267.114.393KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar65.871.458 5.077.517İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar65.871.458 5.077.517Banka Kredileri15 65.864.503 5.000.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar6.955 77.517Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları32.053.279 48.586.638İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları32.053.279 48.586.638Banka Kredileri15 31.409.037 48.586.638Kiralama İşlemlerinden Borçlar644.242Ticari Borçlar80.069.337 111.533.445İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 27.397.627 4.201.266İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 52.671.710 107.332.179Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 485.416 418.671Diğer Borçlar22.812.781 1.342.689İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 22.100.026 710.514İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 712.755 632.175Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 413.934 437.074İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)413.934 437.074Kısa Vadeli Karşılıklar572.776 585.604Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 572.776 585.604ARA TOPLAM202.278.981 167.981.638TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER202.278.981 167.981.638UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar48.222.711 45.336.888İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar48.222.711 45.336.888Banka Kredileri15 47.112.475 45.329.933Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.110.236 6.955Uzun Vadeli Karşılıklar6.039.824 4.768.941Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 6.039.824 4.768.941Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü29 22.930.793 21.361.190TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER77.193.328 71.467.019TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER279.472.309 239.448.657ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.842.108 27.665.736Ödenmiş Sermaye21 42.000.000 42.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)21 253.929 253.929Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)106.467.508 99.507.749Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)106.467.508 99.507.749Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)11 110.837.024 103.325.983Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.773.684 -4.046.036Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3 404.168 227.802Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-110.356.606 -94.759.011Net Dönem Karı veya Zararı-33.522.723 -19.336.931TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.842.108 27.665.736TOPLAM KAYNAKLAR284.314.417 267.114.393Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 224.046.160 230.178.935Satışların Maliyeti22 -182.233.988 -177.004.473TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)22 41.812.172 53.174.462BRÜT KAR (ZARAR)41.812.172 53.174.462Genel Yönetim Giderleri23 -9.822.341 -10.211.079Pazarlama Giderleri23 -22.780.110 -22.972.948Araştırma ve Geliştirme Giderleri23 -1.378.505 -1.118.872Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 7.009.164 28.801.807Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -14.705.028 -48.934.623ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)135.352 -1.261.253Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 64.261 133.995FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)199.613 -1.127.258Finansman Gelirleri27 1.308.293 4.903.388Finansman Giderleri27 -35.254.833 -22.744.298SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-33.746.927 -18.968.168Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri224.204 -368.763Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri29 224.204 -368.763SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-33.522.723 -19.336.931DÖNEM KARI (ZARARI)-33.522.723 -19.336.931Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-33.522.723 -19.336.931Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar10.699.095 11.313.026Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)11 13.226.096 15.145.494Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -909.560 -1.017.659Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları3 - 29 176.366 10.758Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.793.807 -2.825.567Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi29 -1.975.719 -3.029.099Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi29 181.912 203.532Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.699.095 11.313.026TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-22.823.628 -8.023.905Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-22.823.628 -8.023.905http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823532BIST