***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Finansal Rapor









***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler42.000.000 253.929 103.325.983 -4.046.036 99.279.947 227.802 99.507.749 -94.759.011 -19.336.931 -114.095.942 27.665.736 27.665.736Transferler-934.925 -934.925 -934.925 -18.402.006 19.336.931 934.925 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-475.250 -475.250 -475.250 -4.967.166 -4.967.166 -5.442.416 -5.442.416Dönem Karı (Zararı)-4.967.166 -4.967.166 -4.967.166 -4.967.166Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-475.250 -475.250 -475.250 -475.250 -475.250Dönem Sonu Bakiyeler42.000.000 253.929 102.391.058 -4.521.286 97.869.772 227.802 98.097.574 -113.161.017 -4.967.166 -118.128.183 22.223.320 22.223.320Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler42.000.000 253.929 110.837.024 -4.773.684 106.063.340 404.168 106.467.508 -110.356.606 -33.522.723 -143.879.329 4.842.108 4.842.108Transferler-961.502 -961.502 -961.502 -32.561.221 33.522.723 961.502 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-244.112 -244.112 -244.112 -5.631.257 -5.631.257 -5.875.369 -5.875.369Dönem Karı (Zararı)-5.631.257 -5.631.257 -5.631.257 -5.631.257Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-244.112 -244.112 -244.112 -244.112 -244.112Dönem Sonu Bakiyeler42.000.000 253.929 109.875.522 -5.017.796 104.857.726 404.168 105.261.894 -142.917.827 -5.631.257 -148.549.084 -1.033.261 -1.033.261Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.253.807 -21.028.365Dönem Karı (Zararı)-5.631.257 -4.967.166Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-5.631.257 -4.967.166Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler11.528.699 12.234.572Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler5 - 6 2.585.181 2.175.562Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-7.138Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-7.138Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler318.970 350.269Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler318.522 385.886Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler448 -35.617Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler3 -32.637 -26.743Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler5.947.359 5.185.565Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-64.235 -160.699Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler6.011.594 5.346.264Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler2.965.410 4.607.449Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 -255.584 -50.392İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-7.968.104 -28.103.503Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.664.155 -10.193.440İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-857.884 -1.511.043İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-6.806.271 -8.682.397Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler821.804 660.087Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9.319.884 5.822.725Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-278.314 208.870Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-11.384.693 -25.864.325İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-11.130.090 8.568.593İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-254.603 -34.432.918Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)772.719 733.166Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-158.236 -49.914İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-158.236 -49.914Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)665.048 12.111İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-62.161 567.217Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-62.161 567.217Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.070.662 -20.836.097Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-183.145 -192.268YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.590.933 -34.698Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.685.891 -1.985.633Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.647.777 -1.948.494Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -38.114 -37.139Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler1.763.163İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler1.763.163Alınan Temettüler32.637 26.743Alınan Faiz62.321 161.029FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI14.104.027 23.543.758Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri63.400.000 36.750.000Kredilerden Nakit Girişleri63.400.000 36.750.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-28.484.625 -7.159.842Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-28.477.670 -7.041.604Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-6.955 -118.238İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış3 -17.851.181 -288.542Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-285.472 -263.232Ödenen Faiz-2.674.695 -5.494.626YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.259.287 2.480.695Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi213.083NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.259.287 2.693.778DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.404.075 6.220.381DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ14.663.362 8.914.159Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri14.663.362 5.404.075Ticari Alacaklar48.906.082 40.951.113İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 6.372.452 5.223.754İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 42.533.630 35.727.359Diğer Alacaklar290.297 233.183İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar290.297 233.183Stoklar23.713.548 33.033.432Peşin Ödenmiş Giderler1.007.146 728.832İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.007.146 728.832Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar62.299 84.633Diğer Dönen Varlıklar751.429 1.606.103İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar8 751.429 1.606.103ARA TOPLAM89.394.163 82.041.371TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR89.394.163 82.041.371DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar404.168 404.168Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar404.168 404.168Diğer Alacaklar5.999 5.999İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.999 5.999Maddi Duran Varlıklar5 199.639.493 199.356.877Arazi ve Arsalar55.380.000 55.380.000Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri2.860.809 2.920.000Binalar30.914.316 31.220.000Tesis, Makine ve Cihazlar106.851.361 106.208.220Mobilya ve Demirbaşlar1.131.429 1.157.624Yapılmakta Olan Yatırımlar2.501.578 2.471.033Kullanım Hakkı Varlıkları5 1.660.515 1.624.829Maddi Olmayan Duran Varlıklar6 885.105 881.173Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar885.105 881.173TOPLAM DURAN VARLIKLAR202.595.280 202.273.046TOPLAM VARLIKLAR291.989.443 284.314.417KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar102.055.479 65.871.458İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar102.055.479 65.871.458Banka Kredileri7 102.055.479 65.864.503Kiralama İşlemlerinden Borçlar6.955Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları23.486.286 32.053.279İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları23.486.286 32.053.279Banka Kredileri7 22.767.292 31.409.037Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 718.994 644.242Ticari Borçlar71.655.396 80.069.337İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 19.523.761 27.397.627İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 52.131.635 52.671.710Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.258.135 485.416Diğer Borçlar4.899.439 22.812.781İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 4.248.845 22.100.026İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar650.594 712.755Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.078.982 413.934İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.078.982 413.934Kısa Vadeli Karşılıklar573.224 572.776Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 573.224 572.776ARA TOPLAM205.006.941 202.278.981TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER205.006.941 202.278.981UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar58.921.242 48.222.711İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar58.921.242 48.222.711Banka Kredileri7 57.822.467 47.112.475Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 1.098.775 1.110.236Uzun Vadeli Karşılıklar6.480.342 6.039.824Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar6.480.342 6.039.824Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü9 22.614.179 22.930.793TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER88.015.763 77.193.328TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER293.022.704 279.472.309ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-1.033.261 4.842.108Ödenmiş Sermaye10 42.000.000 42.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)10 253.929 253.929Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)105.261.894 106.467.508Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)104.857.726 106.063.340Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)5 109.875.522 110.837.024Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.017.796 -4.773.684Diğer Kazançlar (Kayıplar)404.168 404.168Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-142.917.827 -110.356.606Net Dönem Karı veya Zararı-5.631.257 -33.522.723TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-1.033.261 4.842.108TOPLAM KAYNAKLAR291.989.443 284.314.417Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 66.604.163 61.388.642Satışların Maliyeti11 -51.985.903 -47.498.878TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)14.618.260 13.889.764BRÜT KAR (ZARAR)11 14.618.260 13.889.764Genel Yönetim Giderleri12 -2.788.802 -2.614.755Pazarlama Giderleri12 -7.010.658 -6.004.434Araştırma ve Geliştirme Giderleri12 -454.981 -327.072Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 2.017.527 918.138Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -4.348.700 -4.991.881ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.032.646 869.760Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler14 32.637 26.743FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.065.283 896.503Finansman Gelirleri15 200.088 672.582Finansman Giderleri15 -8.152.212 -6.586.643SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-5.886.841 -5.017.558Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri255.584 50.392Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri9 255.584 50.392SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-5.631.257 -4.967.166DÖNEM KARI (ZARARI)-5.631.257 -4.967.166Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-5.631.257 -4.967.166Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)- Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli 100 Adet Pay Başına Kayıp 16 -0,13410000 -0,11830000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-244.112 -475.250Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-305.140 -594.063Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler9 61.028 118.813Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi61.028 118.813Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-244.112 -475.250TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-5.875.369 -5.442.416Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-5.875.369 -5.442.416http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847801BIST