***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Finansal Rapor









***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler42.000.000 253.929 103.325.983 -4.046.036 99.279.947 227.802 99.507.749 -94.759.011 -19.336.931 -114.095.942 27.665.736 27.665.736Transferler-1.869.751 -1.869.751 -1.869.751 -17.467.180 19.336.931 1.869.751 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-680.262 -680.262 -680.262 -14.653.867 -14.653.867 -15.334.129 -15.334.129Dönem Karı (Zararı)-14.653.867 -14.653.867 -14.653.867 -14.653.867Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-680.262 -680.262 -680.262 -680.262 -680.262Dönem Sonu Bakiyeler42.000.000 253.929 101.456.232 -4.726.298 96.729.934 227.802 96.957.736 -112.226.191 -14.653.867 -126.880.058 12.331.607 12.331.607Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler42.000.000 253.929 110.837.024 -4.773.684 106.063.340 404.169 106.467.509 -110.356.606 -33.521.565 -143.878.171 4.843.267 4.843.267Transferler-1.922.988 -1.922.988 -1.922.988 -31.598.577 33.521.565 1.922.988 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-536.937 -536.937 24.869 -512.068 -11.245.575 -11.245.575 -11.757.643 -11.757.643Dönem Karı (Zararı)-11.245.575 -11.245.575 -11.245.575 -11.245.575Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-536.937 -536.937 24.869 -512.068 -512.068 -512.068Dönem Sonu Bakiyeler42.000.000 253.929 108.914.036 -5.310.621 103.603.415 429.038 104.032.453 -141.955.183 -11.245.575 -153.200.758 -6.914.376 -6.914.376Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.701.705 -49.385.938Dönem Karı (Zararı)-11.245.575 -14.653.867Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-11.245.575 -14.653.867Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler23.569.202 22.693.935Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7 5.191.672 4.424.447Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-7.138Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-7.138Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler714.104 679.799Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler714.104 715.416Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-35.617Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-32.637 -26.743Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler11.810.834 12.500.764Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-158.029 -238.988Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11.968.863 12.739.752Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler6.306.130 5.194.256Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 -420.901 -38.731Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-32.719İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-10.235.693 -56.783.739Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.666.465 -6.985.314İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.228.497 4.086.006İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.894.962 -11.071.320Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.096.855 -2.385.742İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.096.855 -2.385.742Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-10.031.517 -1.689.984Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-157.492 363.419Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.609.122 -46.921.595İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-13.812.372 13.957.172İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)18.421.494 -60.878.767Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)10 1.375.524 843.415Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-297.462 -46.336İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-297.462 -46.336Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-60.014 -76.536İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler89.466 114.934Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)89.466 114.934Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.087.934 -48.743.671Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-386.229 -642.267YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.813.230 -2.231.962İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri50.603Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri32.719Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri32.719Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.054.379 -4.321.129Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -4.965.945 -4.237.144Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-88.434 -83.985Verilen Nakit Avans ve Borçlar1.789.606İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar1.789.606Alınan Temettüler32.641 26.743Alınan Faiz157.905 240.099FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI17.233.776 46.476.861Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri94.300.000 64.300.000Kredilerden Nakit Girişleri8 94.300.000 64.300.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-47.000.951 -11.902.790Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -46.993.996 -11.865.363Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-6.955 -37.427İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış4 7.608.564İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış4 -17.485.851Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -542.175 -299.478Ödenen Faiz-12.037.247 -13.229.435YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.122.251 -5.141.039Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.016.728 238.882NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)15.138.979 -4.902.157DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 5.404.075 6.220.381DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 20.543.054 1.318.224Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 20.543.054 5.404.075Ticari Alacaklar45.176.370 40.951.113İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 4.554.049 5.223.754İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 40.622.321 35.727.359Diğer Alacaklar265.824 233.183İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar265.824 233.183Stoklar43.064.949 33.033.432Peşin Ödenmiş Giderler886.324 728.832İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler886.324 728.832Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar9 76.637 84.633Diğer Dönen Varlıklar6 3.678.433 1.607.262İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar3.678.433 1.607.262ARA TOPLAM113.691.591 82.042.530TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR113.691.591 82.042.530DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar378.436 404.168Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar378.436 404.168Diğer Alacaklar5.999 5.999İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.999 5.999Maddi Duran Varlıklar7 199.585.117 199.356.877Arazi ve Arsalar55.380.000 55.380.000Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri2.801.706 2.920.000Binalar30.522.940 31.220.000Tesis, Makine ve Cihazlar108.429.703 106.028.425Taşıtlar155.565 179.795Mobilya ve Demirbaşlar1.095.734 1.157.624Yapılmakta Olan Yatırımlar1.199.469 2.471.033Kullanım Hakkı Varlıkları7 1.540.801 1.624.829Maddi Olmayan Duran Varlıklar864.523 881.173Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar864.523 881.173TOPLAM DURAN VARLIKLAR202.374.876 202.273.046TOPLAM VARLIKLAR316.066.467 284.315.576KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar107.156.146 65.871.458İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar107.156.146 65.871.458Banka Kredileri8 107.156.146 65.864.503Kiralama İşlemlerinden Borçlar6.955Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları26.114.069 32.053.279İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları26.114.069 32.053.279Banka Kredileri8 25.389.649 31.409.037Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 724.420 644.242Ticari Borçlar92.017.917 80.069.337İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 15.549.824 27.397.627İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 76.468.093 52.671.710Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 1.860.940 485.416Diğer Borçlar5.415.956 22.812.781İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 4.614.175 22.100.026İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar801.781 712.755Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)353.920 413.934İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)353.920 413.934Kısa Vadeli Karşılıklar573.229 572.776Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 573.229 572.776ARA TOPLAM233.492.177 202.278.981TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER233.492.177 202.278.981UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar60.074.137 48.222.711İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar60.074.137 48.222.711Banka Kredileri8 59.077.841 47.112.475Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 996.296 1.110.236Uzun Vadeli Karşılıklar7.038.873 6.039.824Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 7.038.873 6.039.824Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü9 22.375.656 22.930.793TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER89.488.666 77.193.328TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER322.980.843 279.472.309ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-6.914.376 4.843.267Ödenmiş Sermaye11 42.000.000 42.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)11 253.929 253.929Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)104.032.453 106.467.509Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)103.603.415 106.063.340Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)108.914.036 110.837.024Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.310.621 -4.773.684Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar429.038 404.169Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-141.955.183 -110.356.606Net Dönem Karı veya Zararı-11.245.575 -33.521.565TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-6.914.376 4.843.267TOPLAM KAYNAKLAR316.066.467 284.315.576Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 129.703.203 115.299.081 63.099.040 53.910.439Satışların Maliyeti13 -100.382.193 -91.959.735 -48.396.289 -44.460.857TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)29.321.010 23.339.346 14.702.751 9.449.582BRÜT KAR (ZARAR)29.321.010 23.339.346 14.702.751 9.449.582Genel Yönetim Giderleri14 -5.737.473 -4.783.519 -2.948.671 -2.168.764Pazarlama Giderleri14 -13.090.333 -11.304.882 -6.079.675 -5.300.448Araştırma ve Geliştirme Giderleri14 -876.450 -681.946 -421.470 -354.874Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 3.240.015 2.767.522 1.222.488 1.849.384Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -9.146.143 -9.031.915 -4.797.443 -4.040.034ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.710.626 304.606 1.677.980 -565.154Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32.637 59.463 32.720FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.743.263 364.069 1.677.980 -532.434Finansman Gelirleri16 560.637 1.035.108 360.550 362.526Finansman Giderleri16 -15.970.376 -16.091.775 -7.818.166 -9.505.132SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-11.666.476 -14.692.598 -5.779.636 -9.675.040Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri420.901 38.731 165.319 -11.658Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri9 420.901 38.731 165.319 -11.658SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-11.245.575 -14.653.867 -5.614.317 -9.686.698DÖNEM KARI (ZARARI)-11.245.575 -14.653.867 -5.614.317 -9.686.698Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-11.245.575 -14.653.867 -5.614.317 -9.686.698Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli 100 Adet Pay Başına Zarar 12 -0,26780000 -0,34890000 -0,13370000 -0,23060000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-512.068 -680.262 -267.956 -205.012Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-671.171 -850.328 -366.031 -256.265Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları24.869 0 24.869 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler9 134.234 170.066 73.206 51.253Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi134.234 170.066 73.206 51.253Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-512.068 -680.262 -267.956 -205.012TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-11.757.643 -15.334.129 -5.882.273 -9.891.710Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-11.757.643 -15.334.129 -5.882.273 -9.891.710http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867611BIST