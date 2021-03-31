***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 01.03.2021Genel Kurul Tarihi 26.03.2021Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.03.2021Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe BORNOVAAdres Yunus Emre Mah. Kemalpaşa Cad. No.317 Bornova/İZMİRGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi5 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin genel kurulun onayına sunulması8 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi9 - Türk Ticaret Kanunu'nun 408 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi10 - Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3. maddesinin tadili hususunda müzakere ve karar11 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadili hususunda müzakere ve karar12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilmiş gelir ve menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi sunulması13 - Yıl içinde yapılan bağışlara ilişkin pay sahiplerine bilgi sunulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında belirlenen bağış sınırının genel kurulun onayına sunulması14 - Yıl karı konusunda müzakere ve karar15 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ıncı maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi16 - Dilek ve görüşler, kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 VKING-2020 OGK BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 VİKİNG KAĞIT 2020 OGK İLANI.pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİŞirketimizin 26 Mart 2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulunun önerileri de dikkate alınarak Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin 1 yıl süreyle, 2021 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak ve Şirketimizin Finansal Tablo ve Raporlarını denetlemek üzere seçilmesinin onaylanmasına, karar verildi.Şirket Ana Sözleşmesinin 11. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üye adedi, 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 7 üye olarak tespit edildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Sn. Emine Feyhan YAŞAR, Sn.Mustafa Selim YAŞAR, Sn. İdil YİĞİTBAŞI, Sn.Cengiz EROL ve Sn. Yılmaz GÖKOĞLU ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak Sn. Feyzi Onur KOCA ve Sn. Murat BOLAT, 1 yıl süreyle, 2021 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, seçildiler.Yönetim Kurulu Üyelerinin, Genel Kurul toplantısından önce şirket internet sitesinde ilan edilen özgeçmişleri hakkında bilgi verildi.Şirketimizin, içecek kartonu geri dönüşüm yatırımı kapsamında kompozit ambalaj atığını hammadde olarak kullanarak geri dönüşümlü kağıt üretimi ile dezenfektan dahil olmak üzere her türlü biyosidal ürünler ile kişisel koruyucu donanım ve/veya tıbbi cihaz niteliğine haiz her türlü maske satışı ve ticareti faaliyetlerini de yapmaya başlayacak olması sebebi ile, Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3. Maddesinin tadili konusunda, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı'nın 05.03.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-2959 sayılı ön izin yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 11.03.2021 tarih, E-50035491-431.02-00062245115 sayılı ön izin ve maddenin eski ve yeni şekli okundu, müzakere edildi. Maddenin Sermaye Piyasası Kurulu onayı ve Bakanlık izni ekindeki şekline uygun olarak aynen ve ekteki şekilde tadili, kabul edildi.4. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinde belirtilen 80.000.000.-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanına ilişkin 5 yıllık geçerlilik süresi 2021 yılı sonunda dolacağından, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını teminen, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadili konusunda, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı'nın 10.02.2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-1632 sayılı ön izin yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 16.02.2021 tarih, E-50035491-431.02-00061533933 sayılı ön izin ve maddenin eski ve yeni şekli okundu, müzakere edildi. Maddenin Sermaye Piyasası Kurulu onayı ve Bakanlık izni ekindeki şekline uygun olarak aynen ve ekteki şekilde tadili, kabul edildi.5. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine herhangi bir teminat, rehin, ipotek, kefalet verilmediği hususunda genel kurula bilgi verildi.Şirketin 2020 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu ve 2021 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya açıklanan son yıllık bilançosunda yer alan Aktif Toplamı 'nın binde 1'ine kadar olmasına, karar verildi.2020 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle, yıl karı maddesinin görüşülmeden geçilmesine, karar verildi.Bilgilerinize arz ederiz.Saygılarımızla,VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.EK:Olağan Genel Kurul Toplantı TutanağıOlağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar CetveliViking 3. Madde tadil tasarısıViking 6. Madde tadil tasarısıAlınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? EvetHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 31.03.2021Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 vking tutanak.pdf - TutanakEK: 2 vking hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3 vking tadil tasarısı md3.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 4 vking tadil tasarısı md6.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz 26 Mart 2021 tarihinde yapılan 2020 Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları, Aliağa Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 31 Mart 2021 tarihinde tescil edilmiştir.Bilgilerinize arz ederiz.Saygılarımızla,VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922205BIST