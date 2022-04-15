***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 02.03.2022Genel Kurul Tarihi 30.03.2022Genel Kurul Saati 09:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2022Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe ÇEŞMEAdres Altın Yunus Mahallesi 3215 Sk. No:38 Çeşme/İzmirGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,5 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,6 - Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin üyeliklerinin tasvibi,7 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin genel kurulun onayına sunulması,9 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi,10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 408 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilmiş gelir ve menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi sunulması,12 - Yıl içinde yapılan bağışlara ilişkin pay sahiplerine bilgi sunulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında belirlenen bağış sınırının genel kurulun onayına sunulması,13 - Yıl karı konusunda müzakere ve karar,14 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ıncı maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi,15 - Dilek ve görüşler, kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 VKING-2021 OGK BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Viking Kağıt 2021 Ogk ilan.pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİŞirketimizin 30 Mart 2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.1. Yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine seçilen Sn. Nalan ERKARAKAŞ'ın ve Sn. Mehmet AKTAŞ'ın üyeliklerinin tasvibine, karar verildi.2. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulunun önerileri de dikkate alınarak Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin 1 yıl süreyle, 2022 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak ve Şirketimizin Finansal Tablo ve Raporlarını denetlemek üzere seçilmesinin onaylanmasına, karar verildi.3. Şirket Ana Sözleşmesinin 11. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üye adedi, 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 7 üye olarak tespit edildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Sn. Emine Feyhan YAŞAR, Sn. İdil YİĞİTBAŞI, Sn. Yılmaz GÖKOĞLU, Sn. Mehmet AKTAŞ, Sn. Hakkı Hikmet ALTAN ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak Sn. Metin AKMAN ve Sn.Nalan ERKARAKAŞ, 1 yıl süreyle, 2022 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, , seçildiler.Yönetim Kurulu Üyelerinin, Genel Kurul toplantısından önce şirket internet sitesinde ilan edilen özgeçmişleri hakkında bilgi verildi.4. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine herhangi bir teminat, rehin, ipotek, kefalet verilmediği hususunda genel kurula bilgi verildi.5. Şirketin 2021 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu ve 2022 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya açıklanan son yıllık bilançosunda yer alan Aktif Toplamı'nın binde 1'ine kadar olmasına, karar verildi.6.2021 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle, yıl karı maddesinin görüşülmeden geçilmesine, karar verildi.Bilgilerinize arz ederiz.Saygılarımızla,VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.EK:Olağan Genel Kurul Toplantı TutanağıOlağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar CetveliHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 15.04.2022Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 VKING-2021_OGK_TUTANAK.pdf - TutanakEK: 2 VKING-2021_OGK_HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 30.03.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları, Aliağa Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 15.04.2022 tarihinde tescil edilmiştir.Bilgilerinize arz ederiz.Saygılarımızla,VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021155BIST