***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
14.02.2020 17:12
***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.02.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Aliağa Vergi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2019 yılı 4. dönem geçici vergi beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
14/02/2020
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2019-31.12.2019 dönemine ilişkin 2019/ 4. dönem gecici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablosu ekte pdf dosya olarak yer almaktadır.
Saygılarımızla,
VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819104
BIST
18:00120.267
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -273,33
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
120.049
18:006,0479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0063
|Açılış
|: 6,0510
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
|
6,0679
En Düşük
6,0344
18:006,5611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0064
|Açılış
|: 6,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5780
|
6,5827
En Düşük
6,5408
18:00307,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,42
|Açılış
|: 307,70
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
308,04
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,88
|692.781.807
|% 20,00
|
|TLMAN
|14,07
|45.415.455
|% 19,95
|
|AYCES
|12,74
|6.201.280
|% 14,98
|
|GEDIK
|12,52
|63.992.505
|% 14,86
|
|ARDYZ
|18,05
|429.219.710
|% 14,24
|
|TUKAS
|12,32
|5.762.234
|% -19,27
|
|RHEAG
|2,11
|50.496.718
|% -10,21
|
|OZBAL
|2,38
|13.906.143
|% -9,16
|
|SAFKR
|3,10
|1.879.116
|% -7,46
|
|ISBTR
|52.990,00
|2.414.159
|% -5,96
|
|THYAO
|14,90
|1.594.679.723
|% -0,60
|
|ASELS
|29,08
|1.594.598.959
|% 3,05
|
|ISGYO
|2,14
|699.275.728
|% 3,38
|
|GSRAY
|2,88
|692.781.807
|% 20,00
|
|BJKAS
|2,89
|685.632.550
|% 6,25
|
|ISGYO
|2,14
|699.275.728
|% 3,38
|
|GSRAY
|2,88
|692.781.807
|% 20,00
|
|BJKAS
|2,89
|685.632.550
|% 6,25
|
|KARSN
|1,97
|408.353.961
|% 7,07
|
|CEMAS
|1,24
|218.262.975
|% 2,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8572
|7,8966
|% -0,05
|
|Frank
|6,1442
|6,1812
|% -0,02
|
|Riyal
|1,6085
|1,6166
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.581
|4,43
|
|Altın Gr.
|308
|308
|1,48
|
|Cumhuriyet
|2.036
|2.067
|7,00
|
|Tam
|2.026
|2.077
|4,19
|
|Yarım
|979
|1.005
|2,02
|
|Çeyrek
|491
|502
|1,02
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,03
|
|B. Petrol
|57,30
|57,30
|0,96
|
Seans Raporu
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