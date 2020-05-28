***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
28.05.2020 12:12
***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-31.03.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Aliağa Vergi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 Yılı 1. Dönem Gecici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
22/05/2020
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2020-31.03.2020 dönemine ilişkin 2020 1. dönem gecici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablosu ekte pdf dosya olarak yer almaktadır.
Saygılarımızla,
VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847215
BIST
12:07104.697
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -256,87
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
104.535
12:076,7966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0244
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7979
En Düşük
6,7656
12:077,4825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0227
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4855
En Düşük
7,4416
12:07375,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 3,50
|Açılış
|: 375,86
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
376,37
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|GLBMD
|4,47
|3.969.197
|% 9,83
|
|KENT
|519,00
|9.482.482
|% 9,59
|
|HLGYO
|1,65
|46.034.134
|% 8,55
|
|DITAS
|19,38
|10.865.401
|% 7,25
|
|MNDRS
|1,95
|150.829.922
|% 7,14
|
|CMENT
|31,68
|4.004.475
|% -10,00
|
|RTALB
|25,22
|18.143.985
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|91.335
|% -9,99
|
|GLRYH
|11,74
|7.824.810
|% -9,97
|
|AYCES
|26,42
|295.878
|% -9,95
|
|THYAO
|12,45
|1.861.183.145
|% 0,97
|
|GARAN
|7,75
|1.266.286.158
|% 1,44
|
|PGSUS
|58,05
|619.011.173
|% -1,78
|
|AKBNK
|5,64
|385.861.430
|% 0,71
|
|ASELS
|30,06
|333.990.643
|% -0,07
|
|GARAN
|7,75
|1.266.286.158
|% 1,44
|
|THYAO
|12,45
|1.861.183.145
|% 0,97
|
|EKGYO
|1,42
|158.924.332
|% -0,70
|
|YKBNK
|2,22
|220.977.445
|% 0,45
|
|MNDRS
|1,95
|150.829.922
|% 7,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2999
|8,3415
|% 0,24
|
|Frank
|6,9785
|7,0205
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8040
|1,8130
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|10,68
|
|Altın Gr.
|376
|376
|3,73
|
|Cumhuriyet
|2.442
|2.472
|25,70
|
|Tam
|2.514
|2.548
|37,80
|
|Yarım
|1.227
|1.240
|12,90
|
|Çeyrek
|613
|621
|6,50
|
|Gümüş.Ons
|17,31
|17,35
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,79
|3,80
|0,03
|
|B. Petrol
|34,55
|34,55
|-0,05
|