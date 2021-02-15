***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020-31.12.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteAliağa Vergi Dairesi MüdürlüğüMali Tablonun Verilme Nedeni2020 yılı 4. dönem geçici vergi beyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi15/02/2021AçıklamalarŞirketimizin 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ilişkin 2020/ 4. dönem gecici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablosu ekte pdf dosya olarak yer almaktadır.Saygılarımızla,VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909678BIST