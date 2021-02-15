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***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

15.02.2021 17:27



***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

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Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Aliağa Vergi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 yılı 4. dönem geçici vergi beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
15/02/2021
Açıklamalar

Şirketimizin 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ilişkin  2020/ 4. dönem gecici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablosu ekte pdf dosya olarak yer almaktadır. 
Saygılarımızla, 
VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909678


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