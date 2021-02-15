***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
15.02.2021 17:27
***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Aliağa Vergi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 yılı 4. dönem geçici vergi beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
15/02/2021
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ilişkin 2020/ 4. dönem gecici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablosu ekte pdf dosya olarak yer almaktadır.
Saygılarımızla,
VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909678
BIST
17:161.559
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 20,12
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.560
En Düşük
1.547
17:166,9545
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -0,0812
|Açılış
|: 6,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0400
|
7,0383
En Düşük
6,9449
17:168,4384
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -0,0876
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,5534
En Düşük
8,4300
17:16406,47
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -5,59
|Açılış
|: 406,58
|
|Önceki Kapanış
|: 412,06
|
413,09
En Düşük
406,20
BIST En Aktif Hisseler17:16
|VAKFN
|12,32
|12.589.877
|% 10,00
|
|TACTR
|31,68
|2.456.965
|% 10,00
|
|VERTU
|34,10
|11.267.493
|% 10,00
|
|BALAT
|9,90
|2.536.380
|% 10,00
|
|EPLAS
|41,58
|4.353.967
|% 10,00
|
|IDEAS
|27,00
|3.969.621
|% -10,00
|
|TGSAS
|26,14
|251.116.674
|% -9,99
|
|EKIZ
|10,62
|911.270
|% -9,92
|
|DARDL
|31,60
|4.753.698
|% -9,66
|
|PSDTC
|33,50
|11.385.256
|% -8,77
|
|KOZAL
|149,80
|3.548.428.367
|% 3,88
|
|SASA
|37,86
|1.701.927.185
|% 9,99
|
|THYAO
|12,34
|1.156.166.382
|% 2,83
|
|GUBRF
|72,70
|912.681.983
|% 5,13
|
|PETKM
|5,12
|833.380.833
|% 2,81
|
|EKGYO
|2,53
|419.947.834
|% 0,40
|
|PETKM
|5,12
|833.380.833
|% 2,81
|
|ALBRK
|2,32
|300.851.408
|% 3,57
|
|GSDHO
|2,73
|352.366.134
|% 1,11
|
|SKBNK
|1,45
|168.995.794
|% 0,69
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9510
|6,9545
|% -1,15
|
|Euro
|8,4322
|8,4384
|% -1,03
|
|Sterlin
|9,6398
|9,6881
|% -0,79
|
|Frank
|7,7757
|7,8225
|% -1,03
|
|Riyal
|1,8489
|1,8582
|% -1,13
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|-2,46
|
|Altın Gr.
|406
|406
|-5,59
|
|Cumhuriyet
|2.710
|2.751
|-30,00
|
|Tam
|2.697
|2.765
|-30,25
|
|Yarım
|1.303
|1.337
|-14,64
|
|Çeyrek
|654
|669
|-7,32
|
|Gümüş.Ons
|27,58
|27,62
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,17
|63,17
|0,74
|
Seans Raporu
17:16
daha fazla
-
17:26ECZYT
Yüzde 6.98 oranında artışla 48.74 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 104, 574 adet işlem
-
17:25ANELE
Yüzde 5.90 oranında artışla 4.67 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 032, 659 adet işlem
-
17:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 99 artarak (% 1.10 ) 1, 646
-
17:24
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, PETKM, TRKCM
-
17:24XU100
Endeks 1, 558 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 26 üstünde . İşlem hacmi 22, 399.00 milyon TL de