***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2021-31.12.2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteAliağa Vergi Dairesi MüdürlüğüMali Tablonun Verilme Nedeni2021 yılı 4. dönem geçici vergi beyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi25/02/2022AçıklamalarŞirketimizin 01.01.2021-31.12.2021 dönemine ilişkin 2021/ 4. dönem gecici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablosu ekte pdf dosya olarak yer almaktadır.Saygılarımızla,VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004405BIST