***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
25.02.2022 12:32
***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Aliağa Vergi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 yılı 4. dönem geçici vergi beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
25/02/2022
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2021-31.12.2021 dönemine ilişkin 2021/ 4. dönem gecici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablosu ekte pdf dosya olarak yer almaktadır.
Saygılarımızla,
VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004405
BIST
12:391.894
En Yüksek
|Değişim
|: 2,32%
|| 42,86
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.896
En Düşük
1.866
12:3914,0823
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0593
|Açılış
|: 14,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4700
|
14,1558
En Düşük
13,9449
12:3915,7904
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0551
|Açılış
|: 15,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
15,9186
En Düşük
15,6688
12:39863,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 8,11
|Açılış
|: 863,41
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
853,10
BIST En Aktif Hisseler12:39
|EKIZ
|6,60
|54.252
|% 10,00
|
|OTTO
|34,64
|36.441
|% 9,97
|
|GENTS
|3,09
|5.324.488
|% 9,96
|
|KRTEK
|11,00
|17.727.763
|% 8,70
|
|ALKIM
|17,57
|43.468.172
|% 8,26
|
|AYES
|18,65
|236.072
|% -9,99
|
|KAPLM
|35,24
|205.766
|% -9,96
|
|SANEL
|6,50
|728.527
|% -9,72
|
|COSMO
|7,00
|30.506
|% -6,91
|
|PRKAB
|31,40
|11.381.115
|% -6,21
|
|THYAO
|25,50
|2.784.540.732
|% 0,87
|
|EREGL
|29,82
|1.053.942.135
|% 2,54
|
|GARAN
|11,20
|585.764.198
|% 1,73
|
|ASELS
|20,06
|541.971.866
|% 6,14
|
|KRDMD
|10,89
|484.842.553
|% 3,22
|
|EKGYO
|1,99
|260.647.440
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,57
|400.858.107
|% 1,13
|
|THYAO
|25,50
|2.784.540.732
|% 0,87
|
|HUNER
|2,79
|262.251.970
|% 4,89
|
|ODAS
|1,27
|69.781.322
|% 0,79
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0684
|14,0823
|% 0,42
|
|Euro
|15,7409
|15,7904
|% -0,35
|
|Sterlin
|18,7359
|18,8299
|% 0,13
|
|Frank
|15,1052
|15,1962
|% 0,10
|
|Riyal
|3,7328
|3,7515
|% 0,22
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|12,25
|
|Altın Gr.
|863
|863
|8,10
|
|Cumhuriyet
|5.778
|5.866
|-304,00
|
|Tam
|5.753
|5.899
|-307,67
|
|Yarım
|2.781
|2.853
|-148,83
|
|Çeyrek
|1.395
|1.427
|-74,41
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,22
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,94
|10,95
|0,08
|
|B. Petrol
|96,50
|96,50
|1,08
|