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***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

25.02.2022 12:32
***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi


***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

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Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Aliağa Vergi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 yılı 4. dönem geçici vergi beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
25/02/2022
Açıklamalar

Şirketimizin 01.01.2021-31.12.2021 dönemine ilişkin  2021/ 4. dönem gecici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablosu ekte pdf dosya olarak yer almaktadır. 
Saygılarımızla, 
VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004405


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Cumhuriyet 5.778 5.866 -304,00  
Tam 5.753 5.899 -307,67  
Yarım 2.781 2.853 -148,83  
Çeyrek 1.395 1.427 -74,41  
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