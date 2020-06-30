***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
30.06.2020 16:44
***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Tebliğ'inin (Tebliğ) 10. maddesi kapsamında Şirketimizin ilişkili tarafları ile 2020 hesap döneminde de devam etmesi ve Tebliğ'de belirlenen %10 oranından fazlasına ulaşması öngörülen yaygın ve süreklilik arz eden işlemler için, işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan raporun sonuç kısmı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
"Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Tebliği'nin 10. Maddesine istinaden Şirketimizin ilişkili taraflarından Yaşar Dış Ticaret A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin 2020 hesap döneminde Tebliğ'de belirlenen %10 oranından fazlasına ulaşması öngörüldüğünden işbu raporda Yaşar Dış Ticaret A.Ş. ile yapılan işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak söz konusu işlemlerin piyasa koşullarına ve emsallerine uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır."
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853500
BIST
16:37116.575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 731,58
|Açılış
|: 116.426
|
|Önceki Kapanış
|: 115.843
|
116.831
En Düşük
116.147
16:376,8555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 6,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8569
En Düşük
6,8372
16:377,6907
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0168
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7159
En Düşük
7,6716
16:37390,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,69
|Açılış
|: 390,03
|
|Önceki Kapanış
|: 390,72
|
391,05
En Düşük
389,03
BIST En Aktif Hisseler
|NATEN
|21,22
|10.352.347
|% 9,95
|
|ADESE
|2,01
|325.590.250
|% 9,84
|
|CEOEM
|4,15
|53.094.142
|% 9,79
|
|GOZDE
|5,11
|202.819.271
|% 9,66
|
|MRGYO
|1,82
|47.552.559
|% 9,64
|
|EGCEY
|1,14
|509.381
|% -9,52
|
|GLBMD
|4,51
|18.269.122
|% -6,43
|
|ULAS
|6,06
|9.559.807
|% -5,61
|
|YONGA
|26,00
|80.250
|% -3,70
|
|SALIX
|10,98
|116.910
|% -3,68
|
|EKGYO
|2,06
|1.824.184.690
|% 7,29
|
|IHLGM
|1,69
|600.415.523
|% 4,97
|
|ODAS
|2,50
|507.613.044
|% 1,63
|
|ADESE
|2,01
|325.590.250
|% 9,84
|
|BNTAS
|4,40
|292.579.819
|% 3,53
|
|EKGYO
|2,06
|1.824.184.690
|% 7,29
|
|IHLGM
|1,69
|600.415.523
|% 4,97
|
|ODAS
|2,50
|507.613.044
|% 1,63
|
|CEMAS
|1,51
|272.017.258
|% 3,42
|
|ADESE
|2,01
|325.590.250
|% 9,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4147
|8,4569
|% 0,10
|
|Frank
|7,1931
|7,2364
|% 0,21
|
|Riyal
|1,8221
|1,8312
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|-3,20
|
|Altın Gr.
|389
|390
|-1,14
|
|Cumhuriyet
|2.521
|2.540
|-11,20
|
|Tam
|2.595
|2.606
|-11,50
|
|Yarım
|1.260
|1.275
|-5,70
|
|Çeyrek
|630
|638
|-2,80
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,92
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,93
|-0,01
|
|B. Petrol
|41,22
|41,22
|-0,65
|