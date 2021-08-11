***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
11.08.2021 12:33
***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Tebliğ'inin (Tebliğ) 10. maddesi kapsamında Şirketimizin ilişkili tarafları ile 2021 yılı hesap döneminde de devam etmesi ve Tebliğ'de belirlenen %10 oranından fazlasına ulaşması öngörülen yaygın ve süreklilik arz eden işlemler için, işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan raporun sonuç kısmı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
"Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Tebliği'nin 10. Maddesine istinaden Şirketimizin ilişkili taraflarından Yaşar Dış Ticaret A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin 2021 hesap döneminde Tebliğ'de belirlenen %10 oranından fazlasına ulaşması öngörüldüğünden işbu raporda Yaşar Dış Ticaret A.Ş. kanalıyla gerçekleştirilen yurt dışı ürün satışı işlemlerinin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak söz konusu işlemlerin piyasa koşullarına ve emsallerine uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır."
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957238
BIST
14:101.417
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -20,32
|Açılış
|: 1.439
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|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.417
14:108,6433
En Yüksek
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|: 0,52%
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|Açılış
|: 8,6380
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|Önceki Kapanış
|: 8,6150
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8,6544
En Düşük
8,4782
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En Yüksek
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|: 10,1100
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|Önceki Kapanış
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|: 482,55
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|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
483,48
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler14:08
|MARKA
|5,06
|3.070.403
|% 10,00
|
|DOBUR
|17,83
|3.125.704
|% 9,99
|
|KARYE
|13,06
|92.281.068
|% 9,93
|
|DAGI
|4,71
|33.641.874
|% 9,79
|
|DENGE
|1,46
|6.622.636
|% 9,77
|
|IDGYO
|3,63
|337.862
|% -9,93
|
|ALMAD
|1,56
|694.963
|% -8,77
|
|NETAS
|18,60
|39.823.709
|% -8,10
|
|EDATA
|16,10
|17.017.263
|% -8,00
|
|BASCM
|10,10
|223.978
|% -7,08
|
|KRDMD
|8,13
|1.386.528.249
|% 1,50
|
|GARAN
|9,13
|809.842.758
|% 0,22
|
|GENIL
|16,48
|706.039.667
|% 4,77
|
|EREGL
|19,43
|702.200.565
|% -1,42
|
|SISE
|8,38
|684.946.192
|% -0,12
|
|KRDMD
|8,13
|1.386.528.249
|% 1,50
|
|YKBNK
|2,44
|246.453.305
|% -2,01
|
|GARAN
|9,13
|809.842.758
|% 0,22
|
|SISE
|8,38
|684.946.192
|% -0,12
|
|EKGYO
|1,86
|129.417.652
|% 0,54
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6372
|8,6405
|% 0,49
|
|Euro
|10,1285
|10,1400
|% 0,46
|
|Sterlin
|11,8941
|11,9537
|% 0,37
|
|Frank
|9,3190
|9,3751
|% 0,53
|
|Riyal
|2,2976
|2,3092
|% 0,62
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|8,35
|
|Altın Gr.
|483
|483
|5,25
|
|Cumhuriyet
|3.211
|3.259
|41,00
|
|Tam
|3.192
|3.273
|37,98
|
|Yarım
|1.543
|1.583
|18,37
|
|Çeyrek
|774
|792
|9,18
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,46
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|0,06
|
|B. Petrol
|69,89
|69,89
|-0,74
|