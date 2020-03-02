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***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

02.03.2020 19:23
GÜNCEL HABERLER



***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 02.03.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.03.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
VKING, TRAVKING91D6 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
VKING, TRAVKING91D6 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 02.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, 2019 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasının Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına karar verilmiştir.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823555


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