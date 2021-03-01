***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkinYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 01.03.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.03.2021Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)VKING, TRAVKING91D6 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)VKING, TRAVKING91D6 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin 01.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, 2020 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasının Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına karar verilmiştir.Bilgilerinize arz ederiz.Saygılarımızla,VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913978BIST