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***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

26.03.2021 12:04



***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 01.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.03.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
VKING, TRAVKING91D6 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
VKING, TRAVKING91D6 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 26.03.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2020 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle, yıl kârı maddesinin görüşülmeden geçilmesine, karar verilmiştir.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920816


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