***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Tarihi GüncellemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.02.2021İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 80.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03.02.2021 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinde belirtilen 80.000.000.-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 5 yıllık geçerlilik süresi 2021 yılı sonunda dolacağından, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını teminen, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadiline, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve konunun yapılacak ilk Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.ESKİ ŞEKİLKAYITLI SERMAYEMadde 6-Şirket 6.12.2012 tarih ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.04.2013 tarih ve 15/491 sayılı kararı ile Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve bu sisteme geçmiştir.Şirketin Kayıtlı Sermayesi 80.000.000.-TL. (SEKSENMİLYON TÜRK LİRASI)'dır.Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.Şirketin çıkarılmış sermayesi, her biri 1 Kr itibari değerde 4.200.000.000 (dört milyar ikiyüz milyon) adet hamiline yazılı paya bölünmüş 42.000.000.- TL. (KIRKİKİMİLYON TÜRK LİRASI) olup, söz konusu çıkarılmış sermayenin tamamı pay sahiplerince muvazaadan ari olarak ödenmiştir.Daha önce 45.000.000.-TL (KIRKBEŞMİLYON TÜRK LİRASI) olan çıkarılmış sermaye, bu defa tamamı nakit olarak ödenen sermayeden 23.900.000.-TL (YİRMİÜÇMİLYONDOKUZYÜZBİN TÜRK LİRASI) azaltılmak ve azaltılan tutar geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmek suretiyle 21.100.000.-TL'ye (YİRMİBİRMİLYONYÜZBİN TÜRK LİRASI) indirilmiş ve eşanlı olarak 42.000.000.- TL'ye (KIRKİKİMİLYON TÜRK LİRASI) tamamı nakden karşılanmak suretiyle artırılmıştır.Yönetim Kurulu 2017-2021 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye miktarına kadar hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak nominal değerinin üzerinde ve altında pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırması konularında karar almaya yetkilidir.Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.YENİ ŞEKİLKAYITLI SERMAYEMadde 6-Şirket 6.12.2012 tarih ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.04.2013 tarih ve 15/491 sayılı kararı ile Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve bu sisteme geçmiştir.Şirketin Kayıtlı Sermayesi 80.000.000.-TL. (SEKSENMİLYON TÜRK LİRASI)'dır.Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.Şirketin çıkarılmış sermayesi, her biri 1 Kr itibari değerde 4.200.000.000 (dört milyar ikiyüz milyon) adet hamiline yazılı paya bölünmüş 42.000.000.- TL. (KIRKİKİMİLYON TÜRK LİRASI) olup, söz konusu çıkarılmış sermayenin tamamı pay sahiplerince muvazaadan ari olarak ödenmiştir.Daha önce 45.000.000.-TL (KIRKBEŞMİLYON TÜRK LİRASI) olan çıkarılmış sermaye, bu defa tamamı nakit olarak ödenen sermayeden 23.900.000.-TL (YİRMİÜÇMİLYONDOKUZYÜZBİN TÜRK LİRASI) azaltılmak ve azaltılan tutar geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmek suretiyle 21.100.000.-TL'ye (YİRMİBİRMİLYONYÜZBİN TÜRK LİRASI) indirilmiş ve eşanlı olarak 42.000.000.- TL'ye (KIRKİKİMİLYON TÜRK LİRASI) tamamı nakden karşılanmak suretiyle artırılmıştır.Yönetim Kurulu 2021-2025 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye miktarına kadar hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak nominal değerinin üzerinde ve altında pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırması konularında karar almaya yetkilidir.Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.Bilgilerinize arz ederiz.Saygılarımızla,VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907370BIST