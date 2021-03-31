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***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

31.03.2021 17:06



***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.02.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 80.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 04.02.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 10.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.03.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi E SELÜLOZ A.Ş.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK ONAYLI Tadil Metinleri-VKING.pdf
EK: 2 vking tadil tasarısı md6.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922233


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