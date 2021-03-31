***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
31.03.2021 17:06
***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.02.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 80.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 04.02.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 10.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.03.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi E SELÜLOZ A.Ş.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK ONAYLI Tadil Metinleri-VKING.pdf
EK: 2 vking tadil tasarısı md6.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922233
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -4,06
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.396
|
1.404
En Düşük
1.390
18:058,2578
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0655
|Açılış
|: 8,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3986
En Düşük
8,2164
18:059,7399
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0344
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,9109
En Düşük
9,6805
18:05452,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,67
|Açılış
|: 452,00
|
|Önceki Kapanış
|: 451,33
|
455,42
En Düşük
446,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAYAS
|29,04
|64.070.633
|% 10,00
|
|RODRG
|22,22
|2.732.327
|% 10,00
|
|YAPRK
|107,80
|3.419.646
|% 10,00
|
|TGSAS
|17,93
|21.317.330
|% 10,00
|
|ALCAR
|412,60
|30.749.765
|% 10,00
|
|BRKO
|1,44
|3.394.181
|% -10,00
|
|IDEAS
|79,20
|2.839.162
|% -10,00
|
|NTHOL
|4,48
|134.206.858
|% -9,13
|
|ULUUN
|15,07
|273.686.377
|% -8,33
|
|MMCAS
|5,30
|71.923
|% -7,02
|
|GARAN
|6,69
|2.917.078.286
|% -1,33
|
|SASA
|45,12
|2.115.273.765
|% 1,48
|
|KOZAL
|119,00
|1.186.535.100
|% 3,30
|
|BJKAS
|8,33
|843.424.357
|% 9,89
|
|FROTO
|193,30
|721.153.318
|% -2,23
|
|GARAN
|6,69
|2.917.078.286
|% -1,33
|
|SKBNK
|1,19
|202.422.326
|% -0,83
|
|EKGYO
|1,91
|274.540.744
|% -1,04
|
|PETKM
|5,75
|668.505.590
|% -0,17
|
|BJKAS
|8,33
|843.424.357
|% 9,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2554
|8,2578
|% -0,79
|
|Euro
|9,7083
|9,7399
|% -0,35
|
|Sterlin
|11,3297
|11,3865
|% -0,74
|
|Frank
|8,7183
|8,7708
|% -1,01
|
|Riyal
|2,1926
|2,2035
|% -1,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|19,09
|
|Altın Gr.
|453
|453
|1,69
|
|Cumhuriyet
|2.980
|3.025
|2,00
|
|Tam
|2.965
|3.042
|0,65
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|0,32
|
|Çeyrek
|719
|736
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,30
|24,33
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,04
|
|B. Petrol
|64,50
|64,50
|0,33
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59KRVGD
Yüzde -3.64 oranında düşüşle 17.76 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 921, 598 adet işlem
-
17:58KRTEK
Yüzde -3.99 oranında düşüşle 18.53 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 034, 185 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, MGROS, BIMAS
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, EREGL, KOZAA
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 01 kaybederek (% -0.08 ) 1, 203