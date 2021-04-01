***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.04.2021 16:50
***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 01.04.2021 tarihli kararı uyarınca, Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurulu'nda Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen Murat BOLAT, 01.04.2021 tarihi itibariyle sürdürmekte olduğu Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinden işlerinin yoğunluğu nedeniyle kendi rızası ile ayrılmak istediğini tarafımıza bildirmiş olup, üyemizin istifasının kabulüne ve işbu kararın tescil ve ilanına, karar verilmiştir.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922636
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