***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.01.2022 11:22
***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Başkan Vekilliği görevine, Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Emine Feyhan Yaşar'ın atanmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995135
BIST
11:331.990
En Yüksek
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2.005
En Düşük
1.962
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BIST En Aktif Hisseler11:31
|UFUK
|24,22
|1.301.220
|% 9,99
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|BASCM
|4,87
|79.060
|% 9,94
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|EMNIS
|31,40
|640.717
|% 9,71
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|KAPLM
|39,84
|12.905.231
|% 7,39
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|TETMT
|494,50
|20.258.161
|% 7,15
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|PKENT
|296,20
|3.631.653
|% -10,00
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|ISKUR
|621.699,90
|621.700
|% -10,00
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|KUTPO
|90,75
|37.972.944
|% -9,97
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|AKFGY
|6,48
|4.151.587
|% -9,87
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|QNBFL
|87,35
|357.786
|% -9,29
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|THYAO
|26,96
|1.255.377.941
|% 0,30
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|KRDMD
|11,93
|1.073.912.113
|% 0,68
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|PETKM
|8,87
|808.405.715
|% 1,49
|
|SISE
|13,92
|718.839.339
|% -1,83
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|GARAN
|11,76
|689.732.300
|% 2,08
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|EKGYO
|2,41
|416.940.074
|% 1,26
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|YKBNK
|3,97
|669.953.854
|% 4,20
|
|KRDMD
|11,93
|1.073.912.113
|% 0,68
|
|PETKM
|8,87
|808.405.715
|% 1,49
|
|TSKB
|1,56
|121.738.047
|% 2,63
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|11:31
|Alış
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|Dolar
|13,5926
|13,6031
|% 0,54
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|Euro
|15,4147
|15,4356
|% 0,77
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|Sterlin
|18,4665
|18,5591
|% 0,71
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|Frank
|14,8160
|14,9052
|% 0,83
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|Riyal
|3,6233
|3,6415
|% 0,74
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|11:31
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.813
|1.813
|-0,90
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|Altın Gr.
|793
|793
|3,90
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|Cumhuriyet
|5.275
|5.355
|56,00
|
|Tam
|5.246
|5.379
|49,06
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|Yarım
|2.536
|2.602
|23,73
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|Çeyrek
|1.272
|1.301
|11,87
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|Gümüş.Ons
|23,58
|23,60
|0,11
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|Gümüş Gr.
|10,33
|10,34
|0,12
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|B. Petrol
|88,06
|88,06
|0,55
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