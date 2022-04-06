***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.04.2022 17:34
***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 06.04.2022 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda,
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. İdil YİĞİTBAŞI'nın ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sn. Emine Feyhan YAŞAR'ın seçilmelerine karar verilmiştir.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016616
BIST
17:222.320
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -5,83
|Açılış
|: 2.328
|
|Önceki Kapanış
|: 2.326
|
2.348
En Düşük
2.308
17:2214,7450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0320
|Açılış
|: 14,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7150
|
14,7470
En Düşük
14,7016
17:2216,1037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0480
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1339
En Düşük
16,0198
17:22914,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,44
|Açılış
|: 914,39
|
|Önceki Kapanış
|: 910,95
|
916,44
En Düşük
907,30
BIST En Aktif Hisseler17:20
|KONKA
|15,09
|145.830.359
|% 9,99
|
|DOAS
|70,05
|58.349.859
|% 9,97
|
|PAGYO
|11,27
|3.839.312
|% 9,95
|
|ULUSE
|165,70
|7.540.115
|% 9,95
|
|ARMDA
|94,45
|12.944.548
|% 9,95
|
|BOBET
|4,59
|98.691.661
|% -10,00
|
|GZNMI
|42,04
|27.510.906
|% -9,40
|
|LIDER
|17,37
|280.937.833
|% -6,86
|
|DZGYO
|2,39
|32.563.509
|% -5,91
|
|ISBTR
|52.000,00
|52.000
|% -5,45
|
|THYAO
|34,56
|4.132.988.365
|% 0,17
|
|PETKM
|9,96
|2.287.314.628
|% 2,15
|
|GARAN
|12,46
|1.788.384.254
|% -0,24
|
|ASELS
|25,66
|1.734.666.339
|% -1,38
|
|KRDMD
|15,57
|1.533.274.054
|% -1,52
|
|ODAS
|2,06
|1.212.423.358
|% 7,85
|
|EKGYO
|2,56
|769.546.971
|% -1,16
|
|PETKM
|9,96
|2.287.314.628
|% 2,15
|
|KARSN
|5,74
|1.310.338.229
|% 1,41
|
|YKBNK
|4,17
|925.734.734
|% -0,95
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7394
|14,7476
|% 0,24
|
|Euro
|16,1019
|16,1118
|% 0,35
|
|Sterlin
|19,2157
|19,3121
|% 0,10
|
|Frank
|15,7277
|15,8224
|% -0,35
|
|Riyal
|3,9193
|3,9390
|% 0,12
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|3,05
|
|Altın Gr.
|914
|914
|2,93
|
|Cumhuriyet
|6.066
|6.158
|-23,00
|
|Tam
|6.039
|6.189
|-24,24
|
|Yarım
|2.919
|2.994
|-11,72
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|-5,86
|
|Gümüş.Ons
|24,44
|24,46
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,60
|0,07
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,33
|
Seans Raporu
17:20
daha fazla
-
17:34GZNMI
Yüzde -9.40 oranında düşüşle 42.04 lira fiyatla işlem gören hissede 624, 945 adet işlem
-
17:33NTHOL
Yüzde -4.92 oranında düşüşle 10.63 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 769, 608 adet işlem
-
17:32ESCAR
Yüzde -5.10 oranında düşüşle 33.12 lira fiyatla işlem gören hissede 283, 314 adet işlem
-
17:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 8 kaybederek (% -0.61 ) 2, 080
-
17:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDEAS, ARMDA, PAGYO, KONKA, DOAS, ULUSE