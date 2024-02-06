***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.02.2024 15:03
***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 06.02.2024 (bugün) tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında Sn. Ergun NALBANTOĞLU'nun 06.02.2024 tarihinden itibaren görev yapmak üzere Genel Müdür olarak atanmasına karar verilmiştir.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247107
BIST
'
15:248.810
En Düşük
|Değişim
|: 0,38%
|| 32,92
|Açılış
|: 8.811
|
|Önceki Kapanış
|: 8.777
|
8.751
En Yüksek
8.852
15:2430,5761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0209
|Açılış
|: 30,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6000
|
30,7999
En Düşük
30,3965
15:2432,8334
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0260
|Açılış
|: 32,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
33,1326
En Düşük
32,6721
15:241.991,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,86
|Açılış
|: 1.991,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.989,70
|
2.008,81
En Düşük
1.979,02
BIST En Aktif Hisseler15:24
|VESBE
|20,02
|1.042.176.268
|% 10,00
|
|ARDYZ
|47,52
|636.611.597
|% 10,00
|
|BRKVY
|84,15
|94.028.581
|% 10,00
|
|TETMT
|7.895,00
|10.705.620
|% 10,00
|
|DOFER
|55,05
|304.185.957
|% 9,99
|
|BAYRK
|42,00
|25.208.796
|% -9,01
|
|CMENT
|232,50
|1.348.700
|% -6,96
|
|POLTK
|21.750,00
|167.307.618
|% -6,79
|
|YAPRK
|292,00
|288.585.949
|% -6,71
|
|YBTAS
|151.000,00
|4.056.630
|% -6,56
|
|THYAO
|287,25
|7.306.951.323
|% -0,69
|
|SASA
|40,28
|4.039.751.400
|% 3,02
|
|EKGYO
|10,52
|3.353.348.481
|% 3,44
|
|AKBNK
|40,46
|2.682.158.903
|% 0,60
|
|TUPRS
|153,70
|2.521.787.416
|% -0,90
|
|ZOREN
|5,03
|2.182.123.872
|% 6,34
|
|EKGYO
|10,52
|3.353.348.481
|% 3,44
|
|TSPOR
|1,65
|238.115.057
|% 0,61
|
|SASA
|40,28
|4.039.751.400
|% 3,02
|
|YKBNK
|22,72
|2.273.006.750
|% 0,18
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5721
|30,5761
|% 0,07
|
|Euro
|32,8226
|32,8334
|% -0,08
|
|Sterlin
|38,2445
|38,4363
|% 0,13
|
|Frank
|34,8756
|35,0857
|% -0,24
|
|Riyal
|8,1282
|8,1689
|% 0,06
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,27
|22,29
|% 0,66
|
|Platin
|895,90
|897,88
|% 0,66
|
|Paladyum
|937,66
|942,28
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,59
|78,59
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.025,62
|2.025,91
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:24
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-
15:39ATEKS
Yüzde 6.28 oranında artışla 137.10 lira fiyatla işlem gören hissede 252, 757 adet işlem
-
15:38AVHOL
Yüzde 9.91 oranında artışla 51.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 134, 496 adet işlem
-
15:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 83 artarak (% 0.16 ) 9, 382
-
15:37
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse BINHO, MIATK, CATES
-
15:37XU100
Endeks 8, 815 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 44 üstünde . İşlem hacmi 75, 011.00 milyon TL de