***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 06.02.2024 (bugün) tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında Sn. Ergun NALBANTOĞLU'nun 06.02.2024 tarihinden itibaren görev yapmak üzere Genel Müdür olarak atanmasına karar verilmiştir.Bilgilerinize arz ederiz.Saygılarımızla,VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247107BIST